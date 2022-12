Botschafterin des Weltfriedens: Eine Bruckerin setzt sich täglich für Frieden ein

Europa-Büro der Organisation

Weltfrieden – das klingt in diesen Zeiten nach einer fernen Utopie. Und doch gibt es Menschen, die sich täglich dafür einsetzen. Zu ihnen gehört die Bruckerin Dagmar Berkenberg. Sie leitet das Europa-Büro der Organisation „May Peace Prevail on Earth International“.

Fürstenfeldbruck – Im Januar ist es 30 Jahre her, dass Dagmar Berkenberg ihr Berufsleben in den Dienst des Weltfriedens gestellt hat. Die heute 61-Jährige wurde damals über eine Zeitungsanzeige auf die Stelle der Stiftung, die übersetzt „Möge Friede auf Erden sein International“ heißt, aufmerksam. Die Japanerin Masami Saionji, die bis heute Vorsitzende der Organisation ist, war mit ihrer Familie nach München gekommen, um ein Europa-Büro zu etablieren.

+ Mit 196 Länderflaggen geht Dagmar Berkenberg auch an Schulen. Dort setzen sich die Kinder mit dem Thema auseinander, wie in Innsbruck. © Berkenberg

Dagmar Berkenberg arbeitete zu diesem Zeitpunkt in der Tourismusbranche und war dort eigentlich glücklich. Doch sie fühlte sich sofort angesprochen von der Organisation, deren Grundstein in den 1970er-Jahren von einem Zeitzeugen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gelegt wurde. „Das Ziel war, eine positive Botschaft in die Welt zu tragen, damit ein zweites Hiroshima nie mehr möglich ist“, erklärt Berkenberg.

Dies geschieht auf symbolischen Wege, zum Beispiel mit Hilfe von Schildern oder Friedenspfählen – hohen, schmalen Obelisken aus Holz, auf deren Seiten in unterschiedlichen Sprachen die Friedensbotschaft steht. Die Bruckerin hat dafür gesorgt, dass in ganz Deutschland um die 1000 dieser Pfähle im öffentlichen Raum aufgestellt wurden. Weltweit sind es nach Angaben der Organisation – die in den USA als Nicht-Regierungs-Organisation und in Deutschland als Verein operiert – rund 250 000. Sie sollen als stumme Mahner jeden, der sie anschaut, zum friedlichen Miteinander aufrufen. Es gehe um die Schaffung von Bewusstsein, erklärt Berkenberg. „Jeder soll sich fragen: Was kann ich ganz persönlich heute für den Frieden tun?“ Denn dieser beginne bei jedem Einzelnen.

Im Brucker Landkreis steht bisher kein einziger Friedenspfahl – die nächstgelegenen befinden sich in Gilching (Landkreis Starnberg) und Geltendorf (Kreis Landsberg). Vor Jahren tourte ein mobiler, von einem Bad Tölzer Künstler gestalteter Obelisk mit der Friedensbotschaft durch die Region. Gerne hätte Berkenberg ihn dauerhaft auf dem Klostergelände Fürstenfeld aufgestellt, doch aufgrund von unklaren Zuständigkeiten und scheinbar mangelndem Interesse wurde nichts daraus.

Druckvorlagen der Friedensbotschaft hat die Bruckerin in allen Sprachen der Welt im Computer. Heuer waren neben Deutsch und Englisch vor allem Russisch und Ukrainisch gefragt. Gerät man beim Blick in die Nachrichten und angesichts des Angriffskriegs in Europa nicht ab und zu in eine Sinnkrise? „Doch“, sagt Dagmar Berkenberg. „Ich tät’ lügen, wenn ich Nein sagen würde. Aber ich komme immer schnell wieder nach oben.“

Dabei helfen ihr viele positive Begegnungen mit Menschen, die sich ebenfalls für eine bessere Welt einsetzen. Oft geht sie in Schulklassen, im Gepäck Karten mit allen 196 Länderflaggen. Jedes Kind erhält eine Karte und ist aufgerufen, das entsprechende Land zu visualisieren. Dann werden die Karten in einer kleinen Zeremonie mandalaförmig auf den Boden gelegt, sodass man die Welt in ihrer ganzen Buntheit vor sich hat. Dazu wird ein Friedenswunsch ausgesprochen. „Das hat eine große Kraft“, erzählt die 61-Jährige, die auch in der Flüchtlingshilfe tätig ist.

Dass das geduldige Verbreiten der Friedensbotschaft einen Unterschied machen wird, egal wie furchtbar die Weltlage sich gerade darstellt – diese Hoffnung wird Dagmar Berkenberg nicht aufgeben. Denn die Wirkung ihrer Arbeit spürt sie auch an sich selbst. „Ich bin nicht mehr die, die ich vor 30 Jahren war. Ich bin innerlich friedlicher geworden.“