Beim SV Puch geht es jetzt rund - neue Abteilung mit kleinen Kugeln

Von: Peter Loder

Teilen

Haben die neue Sandanlage schon eingeweiht: (v.l.) Vereinschef Uli Eichhorn, Boccia-Experte Michael Gallenberger, OB Erich Raff und Profi-Spieler Aziz El Khobzi. © Weber

Die einen sagen Boccia, die anderen Boule – je nachdem, ob sie Urlaub in Rimini oder Nizza gemacht haben. Tatsächlich heißt das Spiel mit den drei jeweils 700 Gramm schweren Metallkugeln Pétanque und wird ab sofort auch beim SV Puch angeboten.

Puch - Dort wurde unter der Regie von Vereinschef Uli Eichhorn gleich neben dem Fußballballplatz eine den internationalen Maßen entsprechende elf Meter breite und 15 Meter lange Sandanlage geschaffen. Eigens dafür wurde im Verein sogar eine neue Sparte gegründet. Abteilungsleiter ist Toni Cerina.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch man muss nicht unbedingt Mitglied werden, um den Sport in Puch betreiben zu können. Jeden Dienstag steht der schon beim SV Germering aktive Boccia/Boule-Experte Michael Gallenberg auf der Pucher Anlage, um Neulingen die Pétanque-Faszination zu erläutern, Regeln kennenzulernen und die richtigen Wurftechniken beizubringen.

Der 62-jährige Schöngeisinger ist seit 2017 aktiv, war schon als Breitensport-Beauftragter für den Bayerischen Landessportverband unterwegs und bezeichnet sich als „Missionar für Pétanque“. Nächste Projekte hat er in Biburg, Jesenwang und Olching schon im Auge. „Es ist ein entlastender Sport, fast wie Musik“, schwärmt er über die Vorzüge dieser Freizeitgestaltung. „Hirn, Gefühl und Konzentration werden gleichermaßen gefördert.“

Zur Eröffnung in Puch mit Oberbürgermeister Erich Raff hatte Gallenberg den Münchner Liga-Spieler Aziz El Khobzi mitgebracht, der in nächster Zeit öfter vor Ort sein wird. SVP-Chef Eichhorn will mit dieser, von einem Mammendorfer Erd-, Kies- und Sandbauunternehmen gesponsorten und in Eigenregie entstandenen Anlage, „die Menschen in unserem kleinen Ort näher zusammenbringen“. Er erwartet aber auch Spieler aus der Nachbarschaft. Wer noch kein Kugelset hat (die Ausrüstung kostet um die 70 Euro), kann es vorerst im Vereinsheim ausleihen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.