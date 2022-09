Ein Vorbild beim Thema Blutspende

Von: Ingrid Zeilinger

Das Lächeln kann man Roman Naumann (l.) sogar durch die Maske ansehen. Das gute Vorbild scheint zu wirken, denn auch auf der Liege daneben spendet ein Mitglied der Wasserwacht Blut. © brk

Die Naumanns sind eine Wasserwacht-Familie. Tochter Sonja und Sohn Andreas sind neben vielen weiteren Aufgaben in der Jugendarbeit des Roten Kreuz (BRK) engagiert.

Fürstenfeldbruck – Und der Papa Roman ist der stellvertretende Kreisvorsitzende der Wasserwachten im ganzen Landkreis. Aber auch in der Blutspende ist er mit seiner BRK Wasserwacht aktiv. Kürzlich leistete er selbst seine 125. Blutspende – ein Jubiläum der besonderen Art mit Vorbildcharakter.

Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt, haben die Wasserwachtler des BRK an dem Blutspendetag alles im Pfarrsaal von St. Bernhard organisiert. Snacks, Getränke, eine warme Mahlzeit und verschiedene kleine Geschenke als Dankeschön für die Spender sind aufgebaut. Auf der Wiese hinter dem Spenderaum stehen Biertischgarnituren zum Ausruhen bereit.

Bevor der Ansturm losgeht, leistet Roman Naumann seine Spende. „Routine”, sagt er, als er zunächst bei einer der Ärztinnen in einem Gespräch abklärt, dass er fit ist, um Leben zu retten. Bei der Registrierung mittels kontaktloser Spenderkarte fällt einem bereits die goldene Farbe der Karte auf. 100+ steht in großen Buchstaben mittig darauf geschrieben. Das Plus steht bei Naumann auch schon wieder für 25 Spenden.

Und so überrascht es nicht, dass er routiniert seinen Barcode auf den Arm klebt, mit dem er spenden möchte, die hygienische Einmalauflage mitnimmt und wenige Minuten später bereits fertig ist mit der Blutspende. Ob es nun die Vorbildfunktion von Naumann als stellvertretender Vorsitzender der BRK Kreiswasserwacht ist oder, weil die Sanitäter der Wasserwacht ganz genau wissen, dass Blutkonserven nicht nur lebensrettend, sondern im Moment auch extreme Mangelware sind – jedenfalls bleibt Naumann an diesem Tag nicht der einzige Wasserwachtler, der spendet.

Anders als die anderen Spender gönnt er sich danach nicht ein kleines Essen im Foyer, sondern sitzt kurz darauf wieder am Eingang. Nach und nach kommen immer mehr Spender mit Termin an und werden von Naumann registriert. Auch seine Tochter ist dabei, die vielen Lebensretter, die sich bei diesem Termin auf Wunsch auch für eine potenzielle Knochenmarkspende registrieren können, zu erfassen.

Ein wenig überrascht ist Roman Naumann dann aber doch, als Rainer Bertram, der Geschäftsführer des BRK Fürstenfeldbruck, vor ihm steht, um ihm zu seiner Jubiläumsspende zu gratulieren. Aber selbst da bleibt ihm nicht viel Zeit zum Feiern. Denn die nächsten Spendewilligen warten schon auf ihn.

