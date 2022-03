Brucker Brettl für bedeutenden Theaterpreis nominiert

Von: Ulrike Osman

Teilen

In Corona-Zeiten waren kreative Lösungen gefragt. Die fand das Brucker Brettl. © Brucker Brettl

Das Brucker Brettl ist für den bundesweiten Amateurtheater-Preis Amarena 2022 nominiert worden. Unter 151 Bewerbern in fünf Kategorien schaffte es das Brettl in der Sparte „Darstellende Künste in Zeiten der Pandemie“ unter die besten drei. Nun warten alle Beteiligten gespannt auf den 14. März. Dann entscheidet eine Fachjury des Bundes Deutscher Amateurtheater (BDAT) über die Gewinner.

Fürstenfeldbruck - Schon jetzt ist die Freude groß im Brettl-Vorstand. Denn die Nominierung würdigt, was die Aktiven in den vergangenen beiden Jahren auf die Beine gestellt haben, um die von Veranstaltungsabsagen und Kontaktbeschränkungen geprägte Zeit zu überbrücken. Da gab es nicht nur virtuelle Sitzungen, sondern auch Online-Events für alle Mitglieder. „Wir haben über Zoom Theaterabende veranstaltet“, erzählt Brettl-Sprecherin Lena Jakat.

Es gab improvisierte Szenen, Pantomime und Quiz-Abende, bei denen jeder mitmachen konnte. Unter der Leitung von Birgit Tobisch-Haupt produzierte die Kinder- und Jugendgruppe „Wölkchen“ gleich einen ganze Krimi, ohne dass die Darsteller sich persönlich trafen. „Jede Familie konnte einzelne Szenen beisteuern“, so Jakat.

Im Rahmen einer YouTube-Premiere mit anschließender Live-Diskussion wurde der Krimi vorgeführt. Außerdem gab es Online-Filmabende mit den Aufzeichnungen archivierter Brettl-Stücke. Und wer unter den älteren Mitgliedern mit den digitalen Formaten fremdelte, erhielt auf Wunsch telefonisch eine Technikeinweisung. So gelang es, das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrecht zu erhalten. Kein Wunder also, dass man im Kuratorium des BDAT beeindruckt war.

Das Brettl hatte sich in vier von fünf Preiskategorien beworben und kam in der mit 51 Einsendungen bewerberreichsten in die engere Wahl. Hier würdigt der Verband Gruppen, die auch in Zeiten des Lockdowns wichtige Anlaufstellen für die soziale Gemeinschaft der Vereinsmitglieder vor Ort waren. Tatsächlich blieben dem Brettl nicht nur alle 275 Mitglieder treu, es kamen sogar einige neue hinzu. In die Nachwuchsgruppe traten zehn Neulinge ein.

Es ist das erste Mal, dass sich das Brucker Brettl um den Amarena beworben hat, nicht aber seine erste Wettbewerbsteilnahme. 2020 belegte der Verein mit dem Kindertheaterstück „Die Suche nach dem Weihnachtsdieb“ Platz zwei im Rennen um den bayerischen Amateurtheaterpreis Larifari.

Ob es mit dem Preis geklappt hat, erfährt das Theater gleich im Anschluss an die Jurysitzung am Montag, 14. März. Die Preisverleihung findet dann im September im Rahmen einer feierlichen Gala im baden-württembergischen Pforzheim statt.

Doch auch wenn es nichts werden sollte mit der Auszeichnung , sind die Brettl-Aktiven voller Zuversicht für dieses Jahr. Denn es sieht ganz danach aus, als habe die Bühnen-Abstinenz nun bald ein Ende. Im Mai wird ein neues Kindertheaterstück Premiere feiern, im Herbst ein neues Erwachsenen-Stück. Außerdem werde man sich an der Brucker Kulturnacht und dem Shakespeare-Festival des Vereins Turmgeflüster beteiligen, kündigt Jakat an. os