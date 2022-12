Er erweckte die Brucker Perchten zum Leben

Von: Dieter Metzler

Hinter dieser schaurigen Perchten-Maske verbirgt sich Klaus Trnka, Gründer und Vorsitzender des Vereins „Brucker Perchten und Rauhnachtsgsindl“. © Metzler

In der dunklen und kalten Jahreszeit sieht man sie bei Auftritten in der Stadt: die Brucker Perchten und Rauhnachtsgsindl. Beim Vorsitzenden Klaus Trnka laufen alle Fäden des Vereins zusammen. Er hatte vor rund zehn Jahren die Idee, einen Verein zu gründen.

Fürstenfeldbruck – „Wir sind die Guten, wir Perchten vertreiben die bösen Geister des Winters“, sagt Klaus Trnka, Vorsitzender des Brucker Vereins „Perchten und Rauhnachtsgsindl“. Und er fügt hinzu: Die Perchten vertreiben nicht den Winter, wie von vielen vielleicht irrtümlich vermutet wird. Das wäre um diese Jahreszeit, die Zeit der Raunächte, wohl auch kaum möglich.

Nein, es geht darum, die Hexen, Teufel und Geisterwesen der sogenannten „wuiden Jagd“ zu vertreiben. „Die Menschen verkleideten sich als Dämonen, also als Perchten, und glaubten so, die echten Dämonen vertreiben zu können“, sagt Trnka.

Acht Hexen gehören dem Hexenzirkel des Vereins an. © Metzler

Der Nikolaus hatte an Respekt verloren

Seit 25 Jahren ist er als Nikolaus der Stadt bekannt. Die Idee, die Brucker Perchten zum Leben zu erwecken, sei während seinen Auftritten entstanden: „Mir ist aufgefallen, dass der Nikolaus im Laufe der Jahre an Respekt und Aufmerksamkeit verloren hat und auch häufig mit dem Weihnachtsmann verwechselt wurde“, sagt Trnka. „Das hat mich sauer gemacht, dass sich in Bayern der Nikolaus vom Weihnachtsmann verdrängen ließ.“

Trnka habe sich an seine Kindheit zurückerinnert, als es den Nikolaus nur mit dem Krampus gab. „Da habe ich mich dann auf die Suche nach einem Krampus gemacht.“ Bei der Internetsuche stieß Trnka maskentechnisch unwillkürlich auf die Perchten. „Das Thema hat mich dann einige Zeit sehr beschäftigt.“ Am Schluss sei er bei beidem hängen geblieben: Nikolaus mit Krampus und Perchten.

In Fürstenfeldbruck seien Hexen ganz massiv vertreten gewesen. „Es gibt sogar noch einen Hexenberg hinterm Kloster“, sagte Trnka. Er habe sich auf harsche Kritik eingestellt. Doch inzwischen seien die Menschen von ihren Auftritten schlichtweg begeistert.

Die Perchten und Rauhnachtsgsindl vertreiben bei ihren Auftritten die bösen Geister des Winters. © Metzler

Die Auftritte müssen nicht nur geprobt, sondern die Abläufe auch gut vorbereitet werden. „Für jeden von uns im Verein kommt mal eine Stunde, wo er gefordert ist“, so Trnka. „Bei mir laufen zwar alle Fäden letztlich zusammen“. Aber er sei nicht die alleinige „Seele des Vereins“.„Das würde die Wertschätzung der anderen im Verein untergraben. Wir sind viele gute Seelen im Verein.“

Da wäre die „Perchten-Mama“ Ursula Trnka in einem Atemzug zu nennen mit Alex Eisenhut, dem „Leitwolf“. Daneben ist der auf mittlerweile acht Hexen angewachsene „Hexenzirkel“ mit Oberhexe Astrid Zedde und der Hexe für die Walpurgisnacht, Elisabeth Huber. Dann wäre da auch noch Peter Neumann zu nennen, sagt Trnka, der im Bayerischen Wald wohnt, die Internetseite des Vereins gestaltet und es sich nicht nehmen lässt, aktiv an den Auftritten teilzunehmen. Dafür nimmt er eine Anreise von 200 Kilometern in Kauf.

Die 30 Mitglieder teilen sich auf in Maskenträger und in Helfer, wobei die Wertigkeit fast mehr bei den Helfern liegt, sagt der Vorsitzende. „Die sorgen für unsere Sicherheit bei den Auftritten“, betont Trnka und ergänzt: „Wir sind ein Haus voll guter Seelen, ohne die geht’s halt einfach nicht.“

Aus einem Perchten-Verein wurden zwei Hervorgegangen ist der Verein aus den „Amperperchten“, die vor neun Jahren gegründet wurden. Die ursprüngliche Gründung des Vereins im Jahre 2013 beruhte auf einer Idee der Brucker Familie Trnka, die sich mit einem kleineren Freundeskreis für die Geschichten der Perchten begeisterten. Im Jahre 2017 erfolgte allerdings nach Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des Brauchtums innerhalb des Vereins eine Trennung und Neugründung unter dem Namen „Brucker Perchten & Rauhnachts-gsindl“.

Der erste Vorsitzende des neuen Vereins, Klaus Trnka, wollte das Brauchtum für Wesen wie Hexen und Geister öffnen. „Ich wollte eine neue Interpretation der Tradition“, erzählt Klaus Trnka. Doch mit seiner Meinung konnte er sich bei der Mitgliederversammlung damals nicht durchsetzen und verließ zusammen mit 13 Mitgliedern die Amperperchten, die seitdem in Grafrath beheimatet sind und von Trnkas Sohn Johannes geführt werden.

Die 13-köpfige Perchtengruppe des neuen Vereins „Brucker Perchten & Rauhnachtsgsindl“ ist inzwischen auf 30 Mitglieder angewachsen, darunter sind 17 Maskenträger, der Rest sind die laut Trnka wertvollen Helfer, ohne die kein Auftritt funktioniert. dm

Steckbrief Gründung: 2017 Mitglieder: 30 Beitrag: 20 Euro pro Jahr Kontakt: Klaus Trnka, 1. Vorsitzender Internet: www.bruckerperchten.de

