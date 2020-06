Brutaler Angriff im Brucker Stadtpark

Wut, Frust, Alkohol: Diese drei Komponenten führten im Juli vergangenen Jahres im Stadtpark Fürstenfeldbruck zu einer brutalen Attacke.

Fürstenfeldbruck – Ein 48-jähriger Maler versetzte einem Bekannten einen heftigen Fußtritt gegen den Kopf. Der Mann ging bewusstlos zu Boden und wurde trotzdem weiter traktiert. Seit gestern muss sich der 48-Jährige wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht München II verantworten.

Wie immer hatte der Angeklagte an diesem Julitag mit vier Jägermeistern und fünf Halben Bier ordentlich getrunken. Als er aus dem Supermarkt kam, bemerkte er, dass ihm sein Handy fehlte. Er suchte die Stellen im Stadtpark ab, an denen er gesessen hatte – ohne Erfolg. Dann fuhr er in die Wohnung eines Freundes, der ihm damals Unterschlupf gewährte. Der Freund rief die Nummer des Mitbewohners an. Am anderen Ende meldete sich das spätere Opfer. Der Angeklagte erkannte seinen Bekannten aus dem Park, radelte hin. Doch anstatt ihm das Handy abzunehmen, schlug er zu. Der mit über zwei Promille ebenfalls stark alkoholisierte Freund erlitt einen mehrfachen Kieferbruch. Der Prozess dauert an. wal