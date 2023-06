Fürstenfeldbruck und Cerveteri: Seit 50 Jahren verbandelt - Jubiläumsfeier am Wochenende

Goldene Hochzeit

Deutsch-italienisches Jubiläum: Seit 50 Jahren besteht nunmehr die Städtepartnerschaft zwischen Fürstenfeldbruck und Cerveteri. Und sie wird noch immer gelebt. Zum Jubiläum gibt es neben Begegnungen auch gemeinsame Konzerte.

Fürstenfeldbruck – Dass es die Städtepartnerschaft überhaupt gibt, daran hat Livry-Gargan einen großen Anteil. Mit der französischen Kommune ist Fürstenfeldbruck seit dem Jahr 1967 verbandelt. Zwei Jahre darauf ging Livry-Gargan eine Verschwisterung mit Cerveteri ein. So entstand die Idee, einen Dreierbund zu bilden.

+ Im Beisein der Amtskollegen (oben v.l.) Marcel Vincent (Livry-Gargan), Angelo Marini (Cerveteri) und Kulturreferent Lorenz Lampl unterzeichnet Willy Buchauer die Partnerschaftsurkunde. © Stadtarchiv

Im Jahr 1970 gab es erste Kontakte über Livry-Gargan. Kulturreferent Lorenz Lampl leitete die Verschwisterung in die Wege. Am 27. Juni 1973 unterzeichneten die Bürgermeister Angelo Marini und Willy Buchauer die Urkunde zur Partnerschaft mit der italienischen Stadt. Auch eine Delegation aus Livry-Gargan war dabei,

In den Jahren darauf entwickelte sich ein reger Austausch. Stadtspitzen, Schüler, das Rote Kreuz, Kulturschaffende und Vereine fuhren ins 40 Kilometer westlich von Rom gelegene Cerveteri. Vor allem über den Sport – Fußball, Handball und Wassersport – gab es viele Besuche.

Musik verbindet

Und über die Musik. Die Stadtkapelle hält seit über 25 Jahren Kontakt zur Gruppo Bandistico Cerite. Die Dirigenten Paul Roh und Augusto Travagliati hatten sich 2009 beim Trauben- und Weinfest in Cerveteri kennengelernt. Im Jahr darauf besuchten sich die Kapellen gegenseitig. Dann folgte eine über zehnjährige Pause. „Kontakte bestanden immer, über Facebook und persönliche Beziehungen“, erzählt Roh. Auch kleinere Gruppen aus Cerveteri kamen immer wieder nach Bruck.

Das ist bei der Jubiläumsfeier am Wochenende geplant Von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, wird in der Stadt groß gefeiert. Bürger haben am Samstag, 1. Juli, die Gelegenheit zum Austausch mit den Gästen aus der Partnerstadt, und zwar beim Besuch des Sommernachtsfests der Heimatgilde in der Brucker Innenstadt. Geplant ist auch ein gemeinsamer Einzug und musikalischem Auftritt der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck und der Gruppo Bandistico aus Cerveteri (18 Uhr). Die Festschrift zur Geschichte der Städtepartnerschaft kann man sich vor Ort mitnehmen. Am Sonntag, 2. Juli, gibt es von 19 bis 21 Uhr einen bayrisch-italienischen Abend mit beiden Stadtkapellen. Er findet im Marthabräu-Biergarten, bei schlechtem Wetter in der Marthabräuhalle statt. Geboten werden traditionelle bayerische und italienische Melodien sowie bekannte Italo-Pop-Hits. Der Eintritt ist frei.

Doch es wuchs der Wunsch nach einem Wiedersehen. Im vergangenen August organisierte die Kapelle eine Reise in die italienische Partnerstadt. „Wir haben uns selbst eingeladen“, sagt Roh und lacht. Man verstand sich sofort wieder, hatte nie den Eindruck, dass die Pause so lang gewesen sei. Musik verbinde, man habe immer ein Gesprächsthema, trotz Sprachbarriere. „Einige haben sogar Italienisch gelernt“, sagt Roh.

Die eigene Tracht

Gemeinsam musizieren ist ein wichtiger Bestandteil der Besuche. Auch bei der Jubiläumsfeier am Wochenende geben die Stadtkapelle und die Gruppo Bandistico mehrere Kostproben ihres Könnens. Unter anderem am Sonntag bei einem bayerisch-italienischen Abend im Marthabräu-Biergarten. Auch Sightseeing steht auf dem Programm.

+ Die Mitglieder der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck pflegen den Kontakt mit der Stadtkapelle aus Cerveteri. © Stadtkapelle FFB

Die Städtepartnerschaft hat noch etwas initiiert, verrät Paul Roh: „Sie war der Auslöser für unsere Tracht.“ Zuvor traten die Musiker in schwarzen Hosen auf. Doch so wollte man nicht nach Cerveteri fahren. Also packte 2010 jeder Dirndl und Lederhose ein. Und wieder zurück wurde dann die neue Kapellentracht ausgesucht.

Jugend im Austausch

Auch der Stadtjugendrat (SJR) pflegt Kontakte nach Cerveteri. Im Jahr 2019 wohnten Jugendliche dem Jubiläum der Partnerschaft von Cerveteri und Livry-Gargan bei. Man tauschte sich über politische Dinge, Jugendarbeit und mehr aus. „Dabei kamen wir nach und nach auch mit den Jugendlichen der anderen Städte ins persönliche Gespräch und konnten so viele spannende Eindrücke sammeln“, berichtet SJR-Mitglied Valentin Eckmann. Beim Olivenölfest traf man sich noch im selben Jahr wieder. Es gibt sogar eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich regelmäßig austauscht. Corona begrenzte den Kontakt auf Online-Treffen. Doch nun will der SJR den Austausch wieder intensivieren. „Er ermöglicht den Jugendlichen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, die Lebensrealität anderer junger Menschen in Europa zu verstehen und vor allem neue Freundschaften zu knüpfen“, sagt Eckmann.

+ Der Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck hat sogar eine Whatsapp-Gruppe mit den italienischen Kollegen. © SJR

Die Vorfreude auf das Jubiläumswochenende ist groß. Beim Festakt werden OB Christian Götz und Bürgermeisterin Elena Gubetti die Liason mit einer Urkunde bestätigen. Zusammen geht es aufs Sommernachtsfest – wo die Kapellen einen Auftritt haben. Auch eine Delegation aus Livry-Gargan ist dabei. Musikalisch will man bei dieser Gelegenheit Kontakte nach Frankreich knüpfen, verrät Paul Roh. „Wir würden gerne nächstes Jahr nach Livry-Gargan fahren.“

