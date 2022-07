Sorgen bei den Chören im Landkreis Fürstenfeldbruck: Corona hat die Reihen der Sänger ausgedünnt

Von: Ingrid Zeilinger

Zum 71. Kreissingen treten 16 Chöre an. Einige mussten wegen Corona beziehungsweise Personalsorgen aufgeben. (Archivfoto) © tb

Erstmals seit der Corona-Pandemie kommen die Chöre aus dem Landkreis wieder zum großen Kreissingen zusammen. Doch die Reihen der Sänger, die am Sonntag, 24. Juli, auf der Bühne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld in Bruck stehen, sind ausgedünnt. Viele Chöre plagen Personalsorgen.

Landkreis - Ruth Schmitz, die neue Vorsitzende des Sängerkreises Fürstenfeldbruck, spricht von einem Revival. Denn beim 71. Kreissingen unter dem Titel „Die Chöre singen“ können sich die Sänger wieder untereinander treffen, austauschen und Musik in Gemeinschaft erleben. Das sei ungemein wichtig. Denn viele Chöre seien geschwächt. „Einige treten deswegen gar nicht mehr auf, nicht mal für ein Lied.“ Dabei habe Kreischormeister Anton Trohorsch noch versucht, einige zu animieren.

Ruth Schmitz hofft, dass die Sänger trotzdem an der Veranstaltung teilnehmen, und sich so wieder motivieren lassen würden. Der Grund für die Flaute – der eine oder andere Chor musste bereits aufgelöst werden – liegt in der Pandemie. „Vor allem die Älteren, die womöglich einen Zeitpunkt zum Absprung gesucht haben, haben aufgehört“, berichtet Ruth Schmitz. Zudem seien die Corona-Auflagen und Einschränkungen bei den Proben für viele abschreckend gewesen. „Aus drei Metern Entfernung hört man den Nachbarn nicht. Das Chor-Erlebnis ist weg, das hat viel Freude genommen.“

Die Folgen spüren die Chöre jetzt, wo das Singen wieder mit Nähe möglich ist. 16 Chöre werden beim Kreissingen jeweils ein Lied präsentieren. Zum Auftakt gibt der Gemeinschaftschor des Sängerkreises das Lied „Tebje Pojem“ von Dimitrij Bortnajanskij zum Besten. Zu Beginn des zweiten Teils hat der Projektchor – ein Zusammenschluss von Sängern aus verschiedenen Chören, der auch für eine Reise nach Salzburg im kommenden Mai probt – Friedenslieder einstudiert.

Es gab auch die Idee, einen ukrainischen Chor ins Programm aufzunehmen, erzählt die Sängerkreis-Vorsitzende. Doch das ließ sich nicht in die Tat umsetzen. Zumindest aber ist das neue Plakat, mit dem der Sängerkreis künftig für seine Veranstaltungen werben will, in den ukrainischen Landesfarben gehalten – ein Zufall zwar, aber ein passender. Auch Ehrungen stehen beim Kreissingen an: So wird Herbert Klückers nach zwölf Jahren als Vorstand verabschiedet. Zudem wird Kassier Anton Schlichter, der 28 Jahre in der Vorstandschaft mitgearbeitet hat, zum Ehrenmitglied ernannt.

Doch das Kreissingen ist nicht nur für Chormitglieder gedacht: Auch Interessierte können zuhören. Von den Besuchern erhofft sich Ruth Schmitz einen neuen Aufschwung und Neuzugänge für die Chöre. „Zu singen ist mindestens so gesund wie Sport und Yoga“, sagt sie. Zudem sei das Gemeinschaftserlebnis ein erhebender Moment. Denn eine kleine, laienhafte Stimme klinge in einem Chor gut. „Auch kleine Gruppen können tolle Liedbeiträge bringen.“

Das Kreissingen beginnt am Sonntag, 24. Juli, um 19 Uhr in Fürstenfeld. Karten für acht, ermäßigt vier Euro gibt es an der Abendkasse.

