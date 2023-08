Nach sechs Jahren und monatelangem Proben: Philharmonischer Chor bringt Oper „Der Liebestrank“ auf die Bühne

Von: Ingrid Zeilinger

Nabucco war die letzte Oper, die der Philharmonische Chor im Jahr 2017 auf die Bühne brachte. © philharmonischer CHor

Sechs Jahre haben sie pausiert. Jetzt bringen die Mitglieder des Philharmonischen Chores wieder eine Oper auf die Bühne. Im November läuft Nabucco.

Fürstenfeldbruck – Die Proben sind seit Mai in vollem Gang. Jeden Montagabend sitzen und stehen rund 50 Sänger des Philharmonischen Chors Fürstenfeld im Haus 10. Chorleiter Andreas Obermayer liest die Übersetzung des Liedes vor. Dann wird der Text in Originalsprache rhythmisch gesprochen und auf die Melodie gesungen – erst langsam, dann immer schneller, bis das rasante Tempo erreicht ist.

Im November bringt der Philharmonische Chor die komische Oper von Donizetti „Der Liebestrank“ (L’elisir d’amore) auf die Bühne. Es ist nicht das erste Opernprojekt in der bald 50-jährigen Geschichte des Chors. „Mindestens alle fünf Jahre leisten wir uns eine Oper“, erzählt die Vorsitzende Claudia Frisch. 15 große Produktionen wurden aufgeführt, darunter „Die Hochzeit des Figaros“, „Der Freischütz“, „Aida“, „Zar und Zimmermann“ und zuletzt 2017 „Nabucco“.

Alle Mitwirkenden sind mit Feuereifer dabei – von den Mitgliedern des Chores, Projektleiter Rafael Hösel bis zu Regie, Bühnenbildnern, Kostümbildnern, Maskenbildnern und Technikern: Der Aufwand ist groß und auch der finanzielle Einsatz. Selbst wenn alle Vorstellungen ausverkauft wären, können die Ausgaben nicht gedeckt werden. Subventionen erhält der Chor nicht. „Es ist für den Chor ein Luxus“, sagt Frisch.

Die ersten Planungen starteten vor fünf Jahren. Nach der Auswahl der Oper begann die Ausschreibung für die Solisten. Über 200 Bewerbungen aus dem In- und Ausland trafen für die fünf Rollen ein. Im März fand das Vorsingen statt. Die Jury entschied sich für eine internationale Besetzung. Die Solistinnen kommen aus Deutschland, der Bariton aus Südkorea, der Bass aus Brasilien. Nur der Tenor muss noch besetzt werden.

Schneller war die Regisseurin zu finden. Birgit Kronshage aus Detmold sagte sofort zu. 2017 hatte sie bereits die Regie von Nabucco übernommen, und war von der Qualität und dem persönlichen Einsatz des Chors begeistert. Ab September ist Kronshage vor Ort, wenn an den Wochenenden die Bühnenproben stattfinden. In den letzten Wochen wird auch gemeinsam mit dem Akademischen Sinfonie Orchester München geprobt. Auch die rund 60 Musiker sind bereits unter der Leitung der Dirigentin Carolin Nordmeyer am Üben. Wie die Chorsänger spielen sie unentgeltlich.

Premiere ist am Sonntag, 5. November, um 18 Uhr im Stadtsaal. Weitere Vorstellungen: 11. November (19 Uhr), 12. November (15 Uhr) und 18. November (19 Uhr). Karten ab 30 Euro gibt es über die Internetseite www.forumfuerstenfeld.reservix.de.

