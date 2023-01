Christbaum-Sammlung 2023: Hier wird in Fürstenfeldbruck abgeholt

Von: Lisa Fischer

Weihnachtsbäume werden in Fürstenfeldbruck eingesammelt. (Symbolbild) © Rolf Poss / IMAGO

Das neue Jahr ist schon einige Tage alt und die Christbäume haben in den meisten Haushalten bereits ausgedient. In einigen Straßen werden die Tannen eingesammelt.

Fürstenfeldbruck - Die kirchlichen Jugenden in Bruck sammeln wieder die Christbäume in der Stadt ein für einen guten Zweck. Bürger können eine Spende bei der Aktion an den Baum hängen oder auf ein Konto überweisen (Kontaktdaten auf www.christbaumaktion-ffb.de). Der Erlös geht zu 50 Prozent an die Jugendsozialstiftung der Familie Dr. Rieder.

Anwohner sollen ihren abgeschmückten Baum gut sichtbar in den Vorgarten oder an die Straße stellen. Am Freitag, 13. Januar, wird von 15 bis 19 Uhr in folgenden Straßen eingesammelt: Fichten-, Franken- Kronprinz-Ruprecht-Straße, Saar-, Schwaben-, Blumen-, Feld-, Ferdinand-Feldigel-Straße, Flurstraße, Gernlindener Weg, Sonnenplatz und Werftstraße. Parallel sammelt ein Team im Drachenweg, in der Kapellen-, Maisacher-, Nibelungen-, Ederer-, Eschenauerstraße, G.-v.-Maltzahn-, J.-Priller-Straße, Kögel-, Lützow-, Von-Gravenreuth-Straße und Zenettistraße.

In der Buchenau sammelt die Jugend der Gnadenkirche am Freitag von 15 bis 18 Uhr in folgenden Straßen: Ahornstraße, Buchenauer Platz, Buchen-, Kiefern-, Kirschbaum-, Nussbaumstraße, Pappelweg, Ulmenstraße, Vogelbeerweg, Birken-, Eschen-, Eichenstraße, Haselnussweg, Lärchen-, Lindenstraße, Rotdornweg, Senserbergstraße, Tannenweg, Fliederstraße, Holunder-, Kastanien-, Schlehdornweg, Weiden- und Westendstraße. Weitere Termine gibt es auf www.christbaumaktion-ffb.de.