OB-Stichwahl in Fürstenfeldbruck: Die BBV erobert das Rathaus zurück

Von: Ingrid Zeilinger

Die Schlacht ist geschlagen: Der unterlegene Andreas Lohde (l.) gratuliert dem neuen Oberbürgermeister Christian Götz zum Wahlsieg. © Peter Weber

Der neue Oberbürgermeister von Fürstenfeldbruck heißt Christian Götz (BBV). In der Stichwahl setzte er sich deutlich gegen Andreas Lohde (CSU) durch.

Fürstenfeldbruck – Kurz nach 19 Uhr rollte der Radl-Corso vom Rathaus in Richtung Amperbrücke. Vorne der neue Oberbürgermeister Christian Götz auf seinem Lastenrad, das die BBV-Anhänger mit Blumen dekoriert hatten. Dahinter folgten seine Anhänger mit lautem Klingen. Vom Straßenrand folgten die ersten Glückwunschrufe.

Deutlicher Ausgang: 20 Prozent Vorsprung für Christian Götz

So knapp es nach dem ersten Wahlgang ausgesehen hatte – Götz und Lohde trennten gerade mal 57 Stimmen – so deutlich war das Ergebnis der Stichwahl. Nach drei Wahllokalen lagen die beiden Bewerber nahezu gleichauf, dann wuchs der Vorsprung von Götz kontinuierlich. Als die Hälfte der Lokale ausgezählt war, knackte er erstmals die 60 Prozent-Marke. Unter großem Beifall der knapp 250 Zuschauer im Sitzungssaal des Rathauses verkündete OB Erich Raff kurz nach halb sieben seinen Nachfolger. Der unterlegene Andreas Lohde gratulierte seinem Kontrahenten zum Sieg. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,2 Prozent.

Schon vor der Auszählung war Götz, der mit seiner Frau Astrid gekommen war, zuversichtlich, doch mit einem so deutlichen Ausgang hatte er nicht gerechnet. „Da fehlen mir die Worte.“ Wichtig sei in den nächsten Wochen aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden, sagte er in Richtung CSU. „Wenn die Blessuren der letzten Wochen verheilt sind.“ Er wolle im Stadtrat als Moderator auftreten und Sachpolitik machen.

Zweite Stichwahl-Niederlage für Andreas Lohde

Für Andreas Lohde war es die zweite Stichwahl-Niederlage gegen die BBV – 2014 hatte Klaus Pleil mit 62,3 Prozent gewonnen. Den Ausgang sehe er sportlich, sagte der 50-Jährige sichtlich enttäuscht. „Es gewinnt nicht immer der Beste.“ Er sei sicher, dass die CSU für Fürstenfeldbruck die bedeutenderen Themen und Konzepte vorgelegt habe.

Man werde konstruktiv mit dem neuen Oberbürgermeister zusammenarbeiten, kündigte Lohde an. „Immerhin stehen knapp 40 Prozent hinter dem, was wir transportiert haben.“ Themen wie Wirtschaftsförderung, Seniorengerechtigkeit und Sicherheit, die bei Götz nicht auf der Agenda gestanden hätten. Ob er bei der nächsten Wahl noch einmal seinen Hut in den Ring werfe, ließ der 50-Jährige offen. Das müsse man in den Gremien besprechen.

Richtig überraschend sei der Ausgang nicht, meinte der scheidende Rathauschef Erich Raff. „Überraschend nur in der Deutlichkeit.“ Seinem Nachfolger will er die Hand reichen, wenn er es möchte. „Trotz aller Scharmützel können wir uns zusammensetzen, und ich werde ihn soweit wie es geht in den nächsten zwei Monaten einbinden“, versprach Raff. „Es stehet noch einiges auf der To-Do-Liste.“

Im ersten Wahlgang unterlegene Parteien jubeln

Während bei der CSU die Enttäuschung groß war, feierten die Parteien und Gruppierungen, die sich nach der ersten Wahlrunde auf die Seite von Götz geschlagen hatten, dessen Sieg. So auch Martin Runge, der vor sechs Jahren als Kandidat für BBV und Grüne Raff unterlegen war. „Ich freue mich für Christian und die BBV“, meinte Runge. Oberbürgermeister sei kein leichter Job, besonders in Fürstenfeldbruck. „Da ist es gut, dass der OB für Ausgleich sorgen wird.“

Da die Stellvertreter Christian Stangl (Grüne) und Birgitta Klemenz (CSU) im Amt bleiben, seien die drei großen Fraktionen nun an der Rathausspitze vertreten. „Sie können viel bewegen“, so Runge. Man werde für das Wohl der Stadt zusammenarbeiten, kündigte Klemenz an. Die gestaltende Mehrheit sei nun in der Pflicht.

Zeit zum Gestalten bleiben Christian Götz drei Jahre. Denn er stehe zu seinem Versprechen, die OB- und Stadtratswahl wieder zusammenzulegen. Doch erst einmal wolle er sich die nächsten Wochen um seine Familie kümmern, betonte Götz. Die sei sehr beansprucht worden. Zudem müsse er mit seinem Arbeitgeber einiges regeln. „Ich habe noch zwei Monate Zeit, Projekte abzuschließen.“ Für die BBV wird ein neuer Stadtrat nachrücken. Auf der Liste ganz oben stehen Dieter Pleil, der schon einmal abgewunken hat, und BBV-Urgestein Klaus Quinten.

