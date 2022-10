Treffpunkt der Stadt-Intelligentia: Beim Pub-Quiz rauchen die Köpfe

Von: Peter Loder

Quizmaster Florian Weber (l.) präsentiert seine Rekordgewinner: Agnes Daumer (v.r.), Till Diesing, Andreas Kohlmeier und Benedikt Geßele. © Loder

Besserwisser und Klugscheißer sind donnerstags im Schatten der Leonhardkirche fehl am Platz. Denn in den Abendstunden versammeln sich allwöchentlich ebenso witzige wie geistreiche Intelligenzbolzen zu einer Quizrunde, die mehr verlangt als nur Allgemeinwissen. Und das nun schon zum 250. Mal.

Fürstenfeldbruck – Klubhouse-Wirt Florian Weber hat sich in einen extra im Online-Versand bestellten vergoldeten Anzug geworfen, um auch optisch standesgemäß die 250. Jubiläumsausgabe seiner Pub-Show zu moderieren. Inspiriert von Kneipen-Erlebnissen beim Irland-Urlaub hatte der 36-jährige Stadtrat und einstige OB-Kandidat im damaligen Squash-Palast mit den Ratefuchs-Runden bei Bier und Burger begonnen. Im Klubhouse sind sie Kult geworden. Allwöchentlich rauchen an den dicht besetzten Tischen und Tresen die Köpfe. Bis zu zehn Teams mit jeweils fünf- bis siebenköpfiger Besetzung stellen sich den großen Rätseln.

Ausgetüftelt werden die in zehn teilweise verrückten Kategorien verpackten Fragen und Bilder von Weber selbst. Die kommunalpolitische Galionsfigur einer mittlerweile im Europaparlament vertretenen Satire-Partei benötigt für die Produktion seiner gendergerecht vorgetragenen Rätselgaudi einen fantasievollen achtstündigen Arbeitstag. Mithilfe von Wikipedia, Spotify, Youtube und Sportschau, aber auch aus griffigen Schulbüchern, Biografien und Weltatlas wird ein manchmal skurriler Fragenkatalog gebastelt, bei dem selbst begnadete Quiz-Götter aus gängigen TV-Formaten „auf dem Schlauch“ stehen würden. Weshalb es umso erstaunlicher ist, mit welcher Selbstverständlichkeit das durchschnittlich 20 bis 30 Jahre junge Rate-Publikum (unterstützt von einer Handvoll in Ehren ergrauter Eminenzen) selbst historische Schnee-von-gestern-Ereignisse richtig zu deuten weiß. Mogeln, Spicken oder Googeln am in dieser Generation allzeit präsenten Smartphone ist dabei ausgeschlossen, es herrscht striktes Handyverbot.

Saisonübergreifender Rekord- und Seriensieger ist eine hellwache Crew mit dem geistreichen Teamnamen „Jesus Quiztus“: Agnes Daumer, Benedikt Geßele, Andreas Kohlmeier und Till Diesing gewinnen laut Statistik im Schnitt jede zweite Woche und prellen damit regelmäßig ganz legal die Zeche. Denn für die Tagessieger übernimmt der Wirt die Rechnung.

Nachdem in der Vorwoche gewonnen wurde, passte es ins Gesetz der Serie, dass dem „FC Bayern im Klubhouse“ am Jubiläumsabend von „Quiz de Burgh“ der Marsch geblasen wurde. Unter diesem Namen gingen Katharina Williams, Laura Grünaug, Vincenzo Messina, Christoph Ullmann und Patrick Weber als 250. Siegerteam in die Brucker Quiz-Geschichte ein. Sollte man sich merken, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass Quizmaster Weber dies ins goldene Fragenbuch für seine 500. Auflage aufnimmt.

Das nächste Pub-Quiz ist am Donnerstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr.

