CO2-Aktionsplan für den Landkreis: Zu lasch oder zu straff? - Stimmen Sie ab!

Der Landkreis ist mit seinen Klimazielen bislang krachend gescheitert. Jetzt hat der Ausschuss für Energie, Umwelt und Planung des Kreistags (EUPA) einstimmig einen neuen CO2-Aktionsplan verabschiedet.

Fürstenfeldbruck –Das neue Konzept umfasst zwar einen Zehn-Punkte-Plan. Was konkret getan werden soll, bleibt in dem Papier jedoch recht vage. Das zumindest kritisierte Johann Thurner (FW): „Wir stützen uns zu sehr auf Konzepte statt auf konkrete Maßnahmen wie die Umstellung der Heizungen von Gas auf andere Energieträger.“

In dem Aktionsplan werden die Maßnahmen nur allgemein formuliert. Sie zielen unter anderem darauf ab, dass der Landkreis ein Wärmekonzept erstellen, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema CO2-Einsparung forcieren oder das Radverkehrskonzept weiterentwickeln soll. In einigen Punkten wird als Zeithorizont das Jahr 2050 genannt. Nachdem bislang 2030 immer als Stichtag für die Energiewende im Landkreis galt, konnte sich Jan Halbauer (Grüne) gar nicht mit dem neuen Datum anfreunden. „Das ist ein Eingeständnis, dass wir mit unserem Ziel 2030 phänomenal gescheitert sind.“ Dem Grünen-Kreisrat ist eine Zielsetzung bis in 30 Jahren „nicht ambitioniert genug“.

Runder Tisch gefordert

Jakob Drexler (UBV) empfindet den vorgegebenen Zeitplan angesichts der personellen Ressourcen des Landkreis dagegen als straff. Er fragte: „Wer soll all diese Maßnahmen erarbeiten und realisieren?“ Das Klimaschutzmanagement des Landkreises sei personell damit überfordert. „Wir brauchen einen runden Tisch mit allen Beteiligten“, sagte Drexler. Auch könne es nicht ausbleiben, dass man sich externen Rat einholt.

Umwelt- und Energiereferent Max Keil (ÖDP) sieht in dem Aktionsplan trotz aller Kritik „die zehn Gebote, die es nun zu realisieren gilt“. Zu Drexlers Einlassung erklärte er, dass man „die Umsetzer für die Maßnahmen nun finden und benennen muss“. Er schlug vor, den Klimaschutzbeirat damit zu beauftragen. „Danach können wir in den politischen Gremien weiterdiskutieren.“

Lücken beim Thema Müll

Drexler sieht im Aktionsplan allerdings noch Lücken beim Thema Müll. „Die Müllvermeidung muss wesentlich vorangetrieben werden.“ Man müsse da hin kommen, dass sie sich lohne. Außerdem beantragte er, dass auch Ziele zur Biomüllsammlung und -verwertung aufgenommen werden, was der EUPA einstimmig absegnete.

Klaus Wollenberg (FDP) sieht dagegen die nur mit mittlerer Priorität eingestuften Punkte im Aktionsplan als durchaus wichtig an: die Umstellung des Güterfrachttransports auf Antriebe mit Nullemission und die Ansiedlung nachhaltiger Unternehmen im Landkreis. Er wünschte sich ein Pilotprojekt, bei dem die sogenannte „letzte Meile“ der Zustellung – also die Paketlieferung ins Haus – zum Beispiel mit Elektrofahrzeugen erledigt werden soll.

Für Landrat Thomas Karmasin ein „interessanter Gedanke“. Für die Ansiedlung nachhaltiger Unternehmen sieht Klaus Wollenberg die große Chance auf dem Konversionsgelände des Fliegerhorstes. Er will die Wirtschaftsförderung stärker in das Thema einbinden. Laut Karmasin ist das Chefsache und werde nach der Kommunalwahl sicher wieder mehr aufgegriffen.

Diese zehn Punkte sollen den Kreis klimafreundlicher machen

1. Wärmekonzept: Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Wärmenutzung im Landkreis bis 2050.

2. Erneuerbare Strombereitstellung: Konkrete Prüfung und Vorbereitungen von Windkraft-, Solarfreiflächen- und ähnliche Projekten.

3. Intensivere Beratung, Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit: Schaffung von Beratungs- oder Umweltbildungsangeboten.

4. Weiterentwicklung Nahverkehrsplan: Stärkung des Umweltverbundes und der Elektro-Mobilität.

5. Weiterentwicklung Radverkehrskonzept: Unter anderem Vernetzung und Anbindung an die benachbarten Kreise.

6. Wasserstoff-Konzept: Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien unter anderem im Verkehr.

7. Aus- und Aufbau kommunales Energiemanagement: Energiemanagement nicht nur im Landkreis, sondern auch in den Kommunen.

8. Erneuerbare Energiebereitstellung für kommunale Liegenschaften: Ausbau von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf Gebäuden und Flächen des Landkreises.

9. Umstellung Güter-/Frachtverkehr auf Nullemissionsantriebe: dahingehend Rahmenbedingungen und Unterstützung für die Betriebe schaffen.

10. Nachhaltige Betriebe unterstützen und ansiedeln: Rahmenbedingungen schaffen, um bestehende Betriebe im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien zu unterstützen und neue anzulocken.

