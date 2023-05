Aus Flaschen werden Verpackungen: Getränkeriese fordert besseres Recycling

Von: Thomas Steinhardt

Vom Granulat zur Flasche werden diverse Herstellungsstufen durchlaufen. bildquelle: Coca Cola © Coca Cola

Plastikflaschen erfreuen sich großer Beliebtheit. In Sachen Umweltverträglichkeit ist ihr Ruf allerdings zweifelhaft. Dabei gäbe es Luft nach oben.

Fürstenfeldbruck – Dabei könnten neue gesetzliche Vorgaben die Ökobilanz deutlich aufbessern. Davon ist man beim Getränkeriesen Coca Cola überzeugt.

Material immer schlechter

97 Prozent der PET-Einweg-Pfandflaschen kommen über das Pfandsystem zurück. Allerdings landet der größte Teil des lebensmitteltauglichen PET-Materials im sogenannten Downcycling. Das heißt: Die Flaschen werden nicht mehr als Flaschen verwendet. Sie werden lediglich für Verpackungen von Putzmitteln, Kosmetik oder für Textilien genutzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung (ifeu). Sie entstand in Kooperation mit der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM). Den Auftrag gab Coca Cola. Der Getränkeriese betreibt in Fürstenfeldbruck eine große Abfüllanlage für ganz Südbayern.

Der Kreislauf

Wegen der strengen gesetzlichen Regelungen seien über 50 Prozent des PET-Materials für Getränkeflaschen verloren. Das Problem: Praktiziert wird der sogenannte offene Wertstoffkreislauf. Die Wertstoffe werden zwar wieder verwendet, werden dabei aber jedes Mal schlechter. Plastik wird trüber und brüchiger. Der offene Kreislauf lässt also nach wie vor neuen Abfall entstehen, der nicht recycelbar ist. Ziel des angestrebten geschlossenen Kreislaufs dagegen ist es, gebrauchtes Material ohne Qualitätsverlust so oft wie möglich wiederzuverwenden.

Die Studie im Auftrag von Coca Cola zeigt, dass in Deutschland ausreichend Material zur Verfügung stünde, um einen Materialkreislauf für Einwegpfandflaschen mit rund 90 Prozent recyceltem Material (rPET) umzusetzen.

Potential nicht ausgeschöpft

Dennoch verblieben nur 45 Prozent im Flaschenkreislauf. „Auf diese Weise ist das ökologische Potenzial keinesfalls ausgeschöpft“, heißt es in einer Mitteilung der Firma Coca Cola. Eine Folge der geltenden Gesetzgebung: Der jährliche Bedarf an Plastik-Neumaterial bei der Produktion von Einwegpfandflaschen sei sehr hoch. Die beiden Forschungsinstitute hätten festgestellt, dass 90 Prozent des Neumaterials eingespart werden könnten.

Das entspreche 214 Kilotonnen neuem Kunststoff. Reduziert werden könnte auch die Materialmenge, die in der Verbrennung landet. Die Studie zeigt außerdem, dass PET-Material im geschlossenen Flaschenkreislauf bis zu neunmal häufiger wiederverwendet werden könnte als im offenen Kreislauf. Damit könnten auch Treibhausgase reduziert werden.

Am Standort FFB

Die Institute sprechen von einem Einsparpotenzial von 60 000 Tonnen CO 2 pro Jahr. Angesichts der Studienergebnisse fordert Coca Cola „aktives Handeln“, wie ein Sprecher es ausdrückt. Patricia Irion, Leiterin des Standorts in Fürstenfeldbruck berichtet, dass man bereits alle PET-Flaschen bis 0,5 Liter auf r-PET umgestellt habe. „Das Prinzip ,Bottle-to-Bottle’ ist für uns essenziell, um über möglichst geschlossene Kreisläufe die aktuelle Downcycling-Spirale zu durchbrechen“, so Irion. Sie fordert ein Erst-Zugriffsrecht auf das PET aus dem Pfandsystem. Ziel sei es, in Zukunft auch größere Flaschen aus r-PET herzustellen.

