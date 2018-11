Computervirus legt Klinik lahm - Rettungswagen können Krankenhaus wieder anfahren

Das Klinikum Fürstenfeldbruck läuft im Krisen-Modus. Ein Computer-Virus hat sämtliche Rechner und Server befallen. Die Kripo ermittelt. Klinik-Vorstand gibt Neuigkeiten bekannt.

Update, 20. November: Nun fielen auch alle Computer im Dachauer Klinikum aus. Dort Allerdings war es kein Hackerangriff.

Update, 19. November: Nach Computervirus-Attacke kehrt im Klinikum Fürstenfeldbruck wieder Normalität ein

Das Krankenhaus könne wieder von Krankenwagen angefahren werden, sagte der Vorstand des Klinikums, Alfons Groitl, am Montag. „Wir sind aktuell wieder angemeldet bei der Leitstelle“, sagte Groitl. „Alle Patienten werden versorgt. Der Betrieb läuft.“ Es werde aber noch eine Weile dauern, bis alle Stellen im Klinikum wieder Computer hätten. Rund 130 von etwa 400 Rechnern seien wieder im Einsatz. Pro Stunde würden 10 bis 15 Computer gesäubert und mit Softwareprogrammen neu aufgesetzt.

Update, 18. November: Rettungswagen sollen Klinikum Fürstenfeldbruck wieder ab Montag anfahren

Fürstenfeldbruck - Das von einem Computervirus lahmgelegte Klinikum Fürstenfeldbruck soll spätestens am Montagmittag wieder von allen Rettungswagen angefahren werden. Es sei gut möglich, dass dies auch schon früher der Fall sein wird, sagte der Vorstand des Klinikums, Alfons Groitl, am Sonntag. Noch laufe nicht alles reibungslos, viele der betroffenen Geräte seien aber gereinigt und neu aufgesetzt worden.

Wegen des Vorfalls hatte sich das Klinikum von der Integrierten Leitstelle des Landkreises abgemeldet, damit Rettungswagen nur noch lebensgefährlich erkrankte oder verletzte Menschen dorthin brachten. Andere Patienten wurden in Krankenhäuser nach München, Dachau, Starnberg und Landsberg am Lech gebracht.

Vor gut einer Woche waren die ersten Rechner betroffen, der Virus breitete sich schnell im gesamten Netzwerk des Hauses aus. Infizierte Geräte seien wiederholt herunter- und wieder hochgefahren, sagte Groitl. Inzwischen ermittelt die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

Update, 16. November: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Computer-Virus am Klinikum Fürstenfeldbruck

Laut dpa ermittelt nun die Staatsanwaltschaft, konkret die Zentralstelle Cybercrime Bayern, wegen des Computer-Virus, der das Klinikum Fürstenfeldbruck lahmgelegt hat. Es könne sich um eine schädliche Software handeln, die Bankdaten ausspäht, vermutete ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Freitag, zu der die Zentralstelle gehört. Am Freitagnachmittag war das Klinikum nach wie vor von der Rettungsleitstelle abgemeldet. Rettungswägen fahren deshalb überwiegend andere Kliniken an. Man sei aber derzeit grundsätzlich in der Lage, Patienten aufzunehmen, betonte die Klinik-Leitung am Freitag. „Niemand wird abgewiesen“, sagte Vorstand Alfons Groitl.

dpa/sr

Erstmeldung, 14. November: Virus legt sämtliche Rechner des Klinikum Fürstenfeldbruck lahm

Fürstenfeldbruck – Seit einer Woche schon ist die elektronische Datenverarbeitung im Klinikum vollständig lahmgelegt. Noch ist nicht ganz klar, wie es zu dem EDV-Totalausfall kommen konnte. Doch vermutlich nahm das Unheil seinen Lauf, nachdem ein E-Mail-Anhang geöffnet wurde, in dem eine Schadsoftware versteckt war. Die breitete sich rasant im Netzwerk des Klinikum aus.

Der erste Rechner fiel am vergangenen Donnerstag gegen Mittag aus. Im Laufe des Tages meldeten immer weitere Abteilungen Probleme. Rechner fuhren sich selbstständig hoch und runter. Es half nur noch eins: Den Stromstecker ziehen. Ab dem zeitpunkt war klar, dass es sich um ein größeres Problem handelt. Erste Krisensitzungen wurden einberufen.

„Wir haben unser Haus der Integrierten Rettungsleitstelle abgemeldet“, sagt Klinik-Vorstand Alfons Groitl. Rettungsdienste bringen Notfall-Patienten seitdem bis auf wenige Ausnahmen in andere Krankenhäuser. „Wer persönlich in der Notaufnahme Fürstenfeldbruck erscheint, wird natürlich weiterhin behandelt“, versichert Groitl.

Klinikum Fürstenfeldbruck: Nicht ein einziger Computer funktionierte

Die medizinische Versorgung habe funktioniert, auch geplante Operationen hätten stattgefunden. Doch jeder zusätzliche Patient bedeutet derzeit enormen zusätzlichen Aufwand. Bis Dienstagabend funktionierte im ganzen Haus nicht ein einziger der rund 450 Computer. Auch am gestrigen Mittwoch waren erst einzelne Rechner wieder betriebsbereit.

Das bedeutet, dass jede Blutprobe, die an das Labor geht, händisch beschriftet werden muss. Normalerweise druckt ein Rechner auf Knopfdruck ein Etikett mit einem Strichcode aus. So können sämtliche Analyseergebnisse, die im Normalfall automatisch in den Computer einfließen, einer Probe direkt zugeordnet werden. Jetzt müssen die Mitarbeiter alle Ergebnisse aufschreiben.

Laborbefunde und andere Patientendaten, auf die jede Abteilung sonst von überall elektronisch zugreifen kann, müssen in Papierform durchs Haus getragen werden. Die gesamte Dokumentation von Behandlungen und Medikationen, selbst die Essens-Auswahl der Patienten funktioniert heutzutage normalerweise computergestützt. All das erfolgt jetzt händisch.

„Wir mussten alle den Block rauskramen“, sagt Klinikvorstand Groitl. Für viele Abläufe habe man Formulare vorrätig. Das sähen Notfall-Pläne so vor. Dennoch seien viele Krisengespräche und viel Improvisation erforderlich gewesen. Vor allem die EDV-Mitarbeiter hätten Nachtschichten geschoben. Doch am Samstagmorgen musste man einsehen, dass man das Problem nicht allein in den Griff bekommen würde. Seit Sonntag sind auch externe Experten im Haus.

Derzeit geht man davon aus, dass ein Trojaner für die Schäden verantwortlich ist, also eine Software, die sich in das System einschleicht. In diesem Fall soll es sich um eine Variante des „Trickbot“ handeln, der programmiert wurde, um Bankverbindungs-Daten auszuspähen.

Solche Programme verbreiten sich, wenn sie einmal in der Welt sind, oft selbstständig weiter. Groitl geht derzeit nicht davon aus, dass das Klinikum Fürstenfeldbruck gezielt angegriffen wurde. Auch Hinweise auf eine Erpressung gebe es nicht.

„Wir schauen jetzt, dass wir in jeder Abteilung wenigstens einen Rechner zur Verfügung haben“, sagt Groitl. Wann der Betrieb wieder uneingeschränkt möglich sei, könne man noch nicht seriös sagen.

Computervirus legt Kreisklinik lahm: Das Transportproblem

Vorerst bleibt das Klinikum auch von der Rettungsleitstelle (ILS) abgemeldet. Solange werden Notfall-Patienten, wenn die längere Transportzeit medizinisch verantwortbar ist, weiterhin nach Dachau, Landsberg oder Herrsching gebracht. Weil die Rettungswagen im Landkreis durch die weiteren Fahrten länger gebunden sind, reichten die reguläre Fahrzeugflotte zwischenzeitlich nicht mehr aus, um die Notfallversorgung sicherzustellen.

Zehn Transportfahrzeuge sind im Landkreis in der Regel unterwegs. Über den Landkreis verteilt sind mehrere Rettungsfahrzeuge stationiert, die nur im Katastrophenfall oder bei Großeinsätzen von ehrenamtlichen Bereitschaftsbesatzungen mobilisiert werden. Sie wurden ab Montagmittag für 24 Stunden zur Notfallversorgung herangezogen. Fünf zusätzliche Fahrzeuge samt Besatzungen hatte das Rote Kreuz im Einsatz, Malteser und Johanniter jeweils eines. „Das können wir im Bedarfsfall auch wieder leisten“, sagte BRK-Kreisgeschäftsführer Rainer Bertram. Das sei bestimmungsgemäßer Betrieb.

Sobald im Klinikum der reguläre Betrieb wiederhergestellt ist, beginnt die Aufarbeitung der Krise. „Wir haben eigentlich gedacht, dass wir in der Computer-Sicherheit gut aufgestellt sind“, sagte Klinik-Chef Groitl. „Doch es gibt Fragen, die wir uns stellen müssen: Was hätte man besser machen können? Und was kann man in Zukunft besser machen?“

Auch eine Schadensbilanz werde man ziehen müssen. „Es ist nicht so, dass unser Haus jetzt halb leer wäre. Aber wir haben sicher einen Erlösausfall, weil wir weniger Patienten aufnehmen“, sagt Groitl. In vielen Abteilungen fallen zudem zahlreiche Überstunden an. Die jetzt händisch erfassten Daten müssen irgendwann auch abgetippt werden.

Lesen Sie auch:

Überlebenskampf am Gleis: Frau kriecht drei Stunden, bis sie jemand bemerkt

Eine Frau hat sich an einem Bahnübergang in Euerdorf schwer an den Beinen verletzt. Drei Stunden lang versuchte sie, jemanden auf sich aufmerksam zu machen.

St.-Martins-Umzug: Rabiater Autofahrer schneidet Kindern den Weg ab

Eklat beim Martinsumzug in Eichenau: Ein Autofahrer drängelt sich durch die Absperrung der Feuerwehr und schneidet dem Umzug den Weg ab.

Mitarbeiter der Bahn schubst 16-Jährigen in S-Bahn - dann eskaliert die Situation

Ein 16-Jähriger blockierte am Münchner Hauptbahnhof eine S-Bahn, die bereit zur Abfahrt war. Ein 32-Jähriger, der für die Bahn als Zustiegshilfe arbeitet, schubste den 16-Jährigen in die S-Bahn.