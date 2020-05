Büchereien öffnen: Endlich wieder Nachschub für Leseratten

Nach acht Wochen Zwangspause dürfen die Bibliotheken ihren Betrieb wieder aufnehmen. Wie vor der Krise läuft es aber nicht. Auch im Reich der Bücher sind Abstand und Hygiene wichtiger denn je.

Fürstenfeldbruck – In der Brucker Stadtbibliothek hat das Team um Leiterin Diana Rupprecht alles gegeben, um ein ausgeklügeltes System zu schaffen, bei dem sich die Besucher kaum oder nur im Sicherheitsabstand begegnen. So erhält jeder Kunde beim Betreten ein nummeriertes Kärtchen. Dieses muss bei Verlassen der Bibliothek wieder abgegeben werden. So behalten die Mitarbeiter einen Überblick, wie viele Besucher in der Bibliothek sind.

+ Bücherei-Leiterin Diana Rupprecht hat ein Wege-System entworfen. © Weber „Der Ausgang ist jetzt auf der Rückseite des Gebäudes“, erklärt Rupprecht. Aufgeklebte Pfeile am Boden weisen den Kunden den Weg dorthin. In der Bibliothek selbst findet nur die Ausleihe und Rückgabe statt. „Es gibt kein Internet, keine Lernarbeitsplätze und kein Hinsetzten und Lesen“, erklärt die 40-Jährige. Dies sei natürlich schade, da die Bibliothek für viele Kunden auch ein ruhiger Rückzugsort zum Verweilen sei, meint Rupprecht.

Kinderbereich wird besonders kontrolliert

Besonders genau schauen die Mitarbeiter bei den Zutrittsbeschränkungen im Kinder-Bereich hin. Hier gilt: Zutritt nur für acht Personen. Zur Kontrolle muss jeder, ob Groß oder Klein, einen Korken aus dem Körbchen am Eingang der Kinderecke nehmen. Liegt dort keiner mehr, müssen sich die Leseratten kurz gedulden.

Familienvater Marco Igel freut sich über die Wiedereröffnung. Mit seinem Sohn Jona und Tochter Flora besucht er regelmäßig die Bibliothek. „In den letzten Wochen haben wir angefangen, zu Hause alte Bücher zu lesen“, erzählt der 43-jährige Grafrather. Doch es musste bald neuer Lesestoff her. Mit seinem fünfjährigen Sohn sucht er neben Büchern auch CDs und Spiele aus. „Ich dachte, der Ansturm wäre größer und man muss Schlange stehen, aber zum Glück ist das ausgeblieben“, sagt Igel.

Bei der Wiedereröffnung gleich 20 Artikel ausgeliehen

Auch die Sprösslinge von Katharina Kirchner haben in der Bibliothek zugeschlagen. „Wir haben um die 20 Artikel“, schätzt die 38-Jährige die Ausbeute in der großen Einkaufstasche ab. „Wir haben uns sehr auf die Wiedereröffnung gefreut. Zwischendurch waren wir auch einmal da, um das Bestell- und Abholangebot zu nutzen.“ Töchterchen Kristina (5) und Sohn Erik (9) freuen sich vor allem über die Pferde- und Fußballbücher sowie Spiele.

Weniger Spiele, dafür umso mehr Lernstoff hat sich die 18-jährige Taisiia Soroka ausgeliehen. Für eine Prüfung brauchte sie dringend Bücher der Fächer Mathematik, Chemie und Deutsch. „Ich habe zwar zu Hause Materialien, aber ich habe noch mehr gebraucht“, erklärt die junge Fürstenfeldbruckerin. Durch die neuen Bücher steht dem Lernen nichts mehr im Weg.

Lesevorrat ging schon zu Neige

Besonders dringenden Lesebedarf hatte Thriller-Fan Petra Beyerle. „Ich lese normalerweise mindestens zwei Bücher im Monat“, erklärt die 59-Jährige. Und da wurde es in den letzten Wochen knapp. Zwischendurch sei sie zwar auf Online-Bestellungen ausgewichen, doch die Öffnung der Bibliothek hatte die Tegernbacherin sehr herbeigesehnt.

„Die zurückgegebenen Medien werden jetzt für drei Tage in einen Quarantäne-Raum gelegt“, erklärt Bibliotheks-Chefin Diana Rupprecht. Für Personen aus der Risikogruppe, die die Bibliothek nicht besuchen können, besteht weiterhin das Angebot, Medien per Telefon oder E-Mail zu bestellen. „Wir finden dann eine entsprechende Lösung, diese mit Sicherheitsabstand und Hygieneeinhaltungen auszugeben“, so Rupprecht.

So weit wie die Brucker Stadtbibliothek sind aber noch nicht alle. Die Olchinger Büchereileitung tüftelt zusammen mit Rathausvertretern noch an Hygiene-Konzepten. Noch ist nicht absehbar, wann die Bücherei wieder öffnet.

Lisa Fischer