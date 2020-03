Corona-Krise: Sparkasse schließt Filialen

Die Sparkasse Fürstenfeldbruck schließt vorsorglich neun ihrer 19 Filialen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Damit soll die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter sichergestellt werden.

Fürstenfeldbruck – Um in der Corona-Krise Kunden und Mitarbeiter zu schützen, sind ab Montag, 23. März, folgende Filialen vorübergehend geschlossen: die in Alling, Althegnenberg, Emmering, in Fürstenfeldbruck nahe St. Bernhard, in Germering im GEP, in Gernlinden, Jesenwang, Moorenweis und Türkenfeld. Folgende Filialdirektionen bleiben geöffnet: Eichenau (Hauptplatz 8), Fürstenfeldbruck-Buchenau (Kurt-Huber-Ring 8), Fürstenfeldbruck-Marktplatz (Hauptstraße 8), Germering Otto-Wagner-Straße), Grafrath (Hauptstraße 6), Gröbenzell (Kirchenstraße 11), Maisach (Aufkirchner Straße 10), Mammendorf (Augsburger Straße 7), Olching (Hauptstraße 26/28) und Puchheim (Lochhauser Straße 18).

Peter Harwalik, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, betont: „Für die Sparkasse Fürstenfeldbruck ist die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter das Wichtigste. Wir werden alles Mögliche unternehmen, um diese zu schützen. Die Sparkasse wird eine stabile Bargeldversorgung, den Zahlungsverkehr und die Versorgung mit weiteren Bankdienstleistungen aufrechterhalten. Um beides sicherzustellen, bündeln wir unsere Kräfte, in dem wir ab dem 23. März 2020 neun unserer 19 Filialen vorübergehend schließen.“

Die SB-Bereiche mit der entsprechenden Bargeldversorgung sind weiterhin überall nutzbar. Bezahlvorgänge können normal stattfinden. Das betrifft die ganze Zahlungsverkehrsinfrastruktur von der stabilen Bargeldversorgung über Kartenzahlungen, Kontaktlos-Zahlungen mit Karte oder Smartphone bis zu Überweisungen und Online-Bezahlverfahren. Kontaktlose Kartenzahlungen sind bis 25 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal möglich, mobile Zahlungen mit Hilfe des Fingerabdrucks beziehungsweise der Face-ID am eigenen Smartphone – und damit unter besonders hygienischen Bedingungen machbar.

Die Sparkasse bleibt für alle Kunden erreichbar. Die weiterhin geöffneten Filialen und die Selbstbedienungsgeräte an allen Standorten stehen zur Verfügung. Dabei sorgt die Sparkasse dafür, dass alle Distanz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Kunden können ihre Bankangelegenheiten ebenso telefonisch bei ihrem Berater beziehungsweise über das Kunden-Service-Center und die Internetfiliale der Sparkasse abwickeln. Viele Beratungen durch Kundenbetreuer werden bereits telefonisch durchgeführt.

Die Sparkasse stellt laut Harwalik gerade unter den besonderen Bedingungen die notwendige Kreditversorgung der mittelständischen Wirtschaft sicher. „Als Hausbank wird sie auch die weitreichende Liquiditätsunterstützung für Unternehmen durch die neuen Programme der staatlichen Förderbanken KfW und LfA abwickeln.“ Die umfassende Hilfestellung über die Förderbanken sei ein richtiger und wichtiger Schritt. Es gelte jetzt, den betroffenen Unternehmen schnell Zugang zu den angebotenen Leistungen zu verschaffen.