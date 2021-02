Blumen stehen in den Gewächshäusern bereit: Gärtnereien hoffen auf baldige Öffnung

Seit Monaten hegen und pflegen die Gärtnereien im Landkreis ihre Pflänzchen für den Frühling. Zu zehntausenden drängen sich die Blümchen in den Gewächshäusern. Die Gärtner hoffen, möglichst bald wieder aufmachen zu können.

Fürstenfeldbruck – Sonst würden viele Pflanzen auf dem Kompost landen. Aus dem Wirtschaftsministerium kommen Signale, die hoffen lassen.

Der Anblick tausender Blüten, der Geruch der frischen Erde, die Wärme im Gewächshaus: Pflanzen einkaufen ist ein Fest für die Sinne. Davon ist Gärtnermeisterin Gisela Wendlinger überzeugt. Entsprechend ungeduldig ist die Inhaberin der Gärtnerei Baumeister in Gröbenzell, endlich wieder aufmachen zu dürfen. In ihrem Geschäft ist schon alles für das Fest angerichtet. Tausende Pflänzchen warten in farbenfrohem Gewand auf neue Besitzer. Und da liegt auch das Problem. Denn irgendwann ist die Geduld der Gewächse erschöpft. Sprich: Sie halten nicht ewig. Was Gisela Wendlinger nicht an den Mann bringt, landet auf dem Kompost. Und mit ihnen das Geld, das in ihnen steckt.

+ Auch in der Gärtnerei von Karl-Heinz Henninger (Foto l.) drängen sich die Pflanzen. Der FW-Abgeordnete Hans Friedl (r.) machte sich selbst ein Bild von der Lage. Er will sich bei der Staatsregierung für eine Öffnung der Gärtnereien einsetzen. © Privat

Mit diesem Problem ist auch Hedwig Würstle von der gleichnamigen Gärtnerei in Fürstenfeldbruck konfrontiert. Sie ärgert vor allem, dass etwa Supermärkte und Discounter ohne Probleme Pflanzen anbieten dürfen, während der Fachhandel weiter in die Röhre schaut. „Die Märkte machen ein Geschäft und wir können zuschauen, wie unsere Ware verdirbt“, sagt Hedwig Würstle. Sie würde sich zumindest ein Werbeverbot wie im Saarland wünschen. Dort dürfen Supermärkte nur Waren des täglichen Bedarfs bewerben. „Das wäre ein Zeichen der Politik, dass sie den Einzelhandel unterstützt.“

Viele Investitionen in den Garten

Hoffnung macht den Gärtnern ein Vorstoß des Allinger FW-Abgeordneten Hans Friedl und Wirtschaftsminister Huber Aiwanger. Die drängen nach eigenem Bekunden seit Wochen auf eine Öffnung am 1. März – wie die Friseure. Friedl hatte sich in der Brucker Gärtnerei Henninger selbst ein Bild gemacht. Dort hegt und pflegt Karl-Heinz Henninger seit Monaten rund 50 000 Pflanzen. Auch er sagt: „Wenn wir unsere Pflanzen aufgrund des Lockdowns nicht verkaufen können, dann landen sie auf dem Kompost.“

Dass er wieder aufmachen darf, hofft auch Andreas Strasser. Er betreibt in Schöngeising eine Staudengärtnerei. Die Vorbereitungen für den Frühling laufen auch dort auf Hochtouren. Strasser berichtet allerdings auch davon, dass sein Online-Handel recht gut laufe. Außerdem arbeitet der Gärtnermeister mit einer Fachzeitschrift zusammen und bietet dort Pakete mit Garten-Ideen an. „Das läuft recht gut“, sagt er.

Existenzängste hat Strasser nicht. Das vergangene Jahr sei sehr gut gewesen. „Die meisten waren nicht im Urlaub und viele haben das Geld dann in ihren Garten investiert.“ Ihren Urlaub würde der Gärtner den Menschen heuer natürlich wieder gönnen. Gegen Investitionen in den Garten hätte er aber freilich nichts.