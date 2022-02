Luftfilter für Schulen kommen erst im Herbst

Von: Thomas Steinhardt

Ein Luftfilter steht in einem Klassenraum an einer bayerischen Grundschule. © Beispielfoto: Sven Hoppe/dpa

Erst im Herbst dürften wohl Luftreinigungsgeräte für schlecht belüftete Räume in den Schulen des Landkreises zur Verfügung stehen. Das wurde im Kreisausschuss jetzt erneut deutlich.

Fürstenfeldbruck - Der Kreistag hatte Ende 2021 im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen, Filtergeräte nicht für alle Klassenräume etwa in Realschulen und Gymnasien zu beschaffen, sondern nur für Räume, die schlecht belüftbar sind. 150 Geräte werden dazu insgesamt benötigt. Kreisrat Christoph Maier (SPD) fragte nun nach dem Stand der Ausschreibung. Die Ausschreibung laufe, erklärte ein Sprecher der Bauverwaltung des Landratsamtes. Zudem sei man vom Lieferfortschritt abhängig. Die Geräte würden wohl im Oktober zur Verfügung stehen.

Landrat Thomas Karmasin erzählte in diesem Zusammenhang, dass man ständig ein Auge auf die Sinnhaftigkeit von Filtergeräten habe. In einigen Schulen im Kreis in der Zuständigkeit verschiedener Kommunen gibt es solche Filter ja schon. Es sei zu beobachten, dass es Corona-Infektionen in Klassenräumen mit und ohne Filter gebe. Gefühlt gebe es keinen Unterschied, sagte Karmasin, Er betonte aber auch, dass die Zahlen zu gering seien, um wissenschaftlich valide Daten ableiten zu können. Vielleicht, so hofft Karmasin, werde man die Geräte im Oktober dann auch nicht mehr brauchen, wobei er seine Hoffnung selbst gleich wieder relativierte.

