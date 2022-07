Corona: Mehr Aufwand in Klinik

Von: Tobias Gehre

Das Klinikum in Fürstenfeldbruck. © Weber

Die Corona-Zahlen steigen seit Wochen. Das bleibt auch in der Kreisklinik nicht ohne Folgen.

Fürstenfeldbruck – „Da wir nach wie vor alle stationär aufgenommenen Patienten auf Corona testen, egal aus welchem Grund sie zu uns ins Haus kommen, werden wir regelmäßig fündig“, teilt eine Sprecherin des Krankenhauses auf Anfrage mit.

Auch wenn diese oft leichte oder sogar asymptomatische Verläufe hätten, stellten sie eine Belastung für die Klinik dar. Denn die Betroffenen müssten weiterhin isoliert, gesondert untergebracht und mit aufwendigen Hygienemaßnahmen versorgt werden.

Der Krankenstand beim Personal bewege sich auf leicht erhöhtem Niveau. Allerdings seien nicht alle Erkrankungen auf Corona zurückzuführen. In den betroffenen Abteilungen zögen Ausfälle stets umfangreiche organisatorische Konsequenzen nach sich. „Es kann dadurch auch vorkommen, dass die verfügbaren Betten kurzzeitig reduziert sind“, so die Sprecherin. Allerdings habe man in der letzten Zeit keine ganzen Stationen schließen müssen. tog