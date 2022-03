Mit Blaulicht-Eskorte: Corona-Netzwerk beliefert Klinik in Ukraine

Dank Blaulicht darf der Medizintransport überholen und schneller über die Grenze fahren. © Graf

Da sich die Pandemie-Lage etwas entspannt, hat die Corona-Nachbarschaftshilfe weniger Einsätze. Doch tatenlos ist das ehrenamtliche Netzwerk deswegen keineswegs. Es hat eine neue Aufgabe gefunden.

Fürstenfeldbruck – Per Blaulicht-Eskorte werden fast täglich Medikamente und mehr in die Ukraine geliefert.

48 Stunden. Diese Maximalfrist hat sich die Corona-Nachbarschaftshilfe gesetzt, um die dringend benötigten Medikamente, Verbandsmaterialien und mehr in ein Krankenhaus im ukrainischen Liwiw zu bringen. „Unser Ziel ist, in 24 Stunden dort zu sein“, erzählt Monika Graf, Gründerin der Corona-Nachbarschaftshilfe. Jeden Tag startet ein Transporter von Bruck in Richtung Grenze.

Mit Feuereifer dabei

Die Ehrenamtlichen sind mit Feuereifer dabei, auch wenn sie sich eigentlich zusammengeschlossen haben, um mit ihrem Netzwerk die Menschen in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Doch derzeit gebe es wenig zu tun, berichtet Graf. „Und wir haben schon immer gesagt, wir helfen, wo es brennt.“ Wichtig war ihr, nicht die x-te Sachspendensammelaktion anzustoßen. Denn das nehme schnell überhand.

Spendensammlung

Dann meldete sich Oksana Fedak bei ihr. Die gebürtige Ukrainerin lebt in Fürstenfeldbruck. Mit drei weiteren Frauen sammelt sie an verschiedenen Stellen in München und auch in Egenhofen Spenden für die Menschen in der Ukraine. Die Transporter fahren bis zur Grenze, dann wird in einen ukrainischen Laster umgeladen. Die Fracht geht an die ukrainische Kirche in Liwiw. „Das ist der schnellste Punkt, der erreicht werden kann“, sagt Fedak. Von dort werden die Spenden weiterverteilt.

Fedak erfuhr über eine Krankenschwester, dass die Krankenhäuser Medikamente benötigen. Sie schreibt stets eine Liste, die auch an Monika Graf weitergeleitet wird. Krankenhäuser bestellen bei Großapotheken die benötigte Ware: Medikamente, OP-Besteck, kilometerweise Verbands- und Nähmaterial. Sogar 25 Notarztrucksäcke für Einsätze außerhalb der Klinik wurden gepackt. Unterstützung gibt ein Militärarzt, etwa bei den richtigen Medikamenten. „Es gibt spezielle Antibiotika für Kriegsverletzungen, da es da offenbar andere Infektionsarten gibt“, erklärt Graf.

Transportzeit einhalten

Fast jeden Tag startet ein Medizintransport zum Krankenhaus in Liwiw. Als Blaulicht-Eskorte muss er sich an der Grenze nicht in die Schlange stellen, sondern kann schnell in die Ukraine fahren. So lässt sich die versprochene Transportzeit einhalten. Während er unterwegs ist, werden die nächsten Medikamente besorgt. Die Bürger haben bereits eine sechsstellige Summe für diese Aktion gespendet. „Es ist toll“, sagt Graf.

Und Oksana Fedak freut sich ebenso über die Unterstützung durch die Corona-Nachbarschaftshilfe. Auch sie sammelt weiterhin Medikamente und Nahrungsmittel, die mittlerweile zudem an Krankenhäuser in Kiew weitergeleitet werden. „Viele Firmen und Menschen unterstützen uns“, sagt die 35-Jährige in der Ukraine-Krise. Erst gestern starteten wieder zwei Transporter ins Kriegsgebiet. „Wir versuchen alles, was möglich ist.“

