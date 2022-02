Busverkehr: Notfall-Fahrpläne wegen Pandemie erneut verlängert

Von: Thomas Steinhardt

Einige Busse fallen derzeit aus. © lra

Die Corona-Pandemie und die Omikronwelle sorgen weiter für Beeinträchtigungen im Personen-Nahverkehr. Grund: Viele Busfahrer fallen krankheitsbedingt aus.

Fürstenfeldbruck - Daher wurden Ersatzfahrpläne aufgestellt, deren Gültigkeit jetzt bis voraussichtlich 6. März verlängert wurde. Betroffen sind die Linie 858 (Germering zwischen Polariom und Kriemhildenstraße), die Linie 859 (Germering, zwischen Harthaus und Polariom) sowie die Linie 860 (Freiham bis Graßlfing).

Diese Linien fahren werktäglich im 20-Minutentakt. Über den Tag verteilt fallen auf insgesamt fünf Fahrten je Richtung aus, wobei darauf geachtet wurde, dass keine Schülerfahrten betroffen sind.

Zu Beeinträchtigungen kommt es außerdem auf den Linien X800 (Buchenau bis Dachau), X900 (Buchenau bis Starnberg), 835 (Olching/Esting), 839 (Tegernbach bis Bruck), 854 (Puchheim) und 862 (Fürstenfeldbruck bis Puchheim).

Schülerverkehr

Über den Tag verteilt entfallen hier einzelne Fahrten. Der Schülerverkehr wird aufrecht erhalten. Die Ersatzfahrpläne sind so gestaltet, dass zu jeder Tageszeit Fahrtmöglichkeiten auf den gewohnten Linienwegen gegeben sind, betont ein Sprecher der Stabsstelle ÖPNV im Landratsamt. Alle Beteiligten bedauerten die coronabedingte Situation und hofften, den regulären Fahrbetrieb so bald als möglich vollumfänglich wieder aufnehmen zu können.

Die derzeit gültigen Ersatzfahrpläne sind über die elektronische Fahrplanauskunft des MVV unter www.mvv-muenchen.de und auf der Homepage des Landratsamtes Fürstenfeldbruck abrufbar. Ebenso seien die betroffenen Verkehrsunternehmen beauftragt, entsprechende Fahrgastinformationen an den relevanten Haltestellen sowie in den eingesetzten Fahrzeugen anzubringen, so der Sprecher der ÖPNV-Stelle im Landratsamt.

