Corona und Spritpreise: Busunternehmen meldet Insolvenz an

Von: Thomas Steinhardt, Ingrid Zeilinger

Teilen

Die MVV-Busse fahren vorerst weiter. © archiv

Das Bus- und Reiseunternehmen Enders hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der MVV-Linien ist aber zumindest zunächst sichergestellt.

Fürstenfeldbruck – Am Montag wurde ein Insolvenzverwalter bestellt, nachdem das Unternehmen beim Amtsgericht München Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt hatte. Das Verfahren selbst soll am 1. Juni beginnen, war aus MVV-Kreisen zu erfahren. Hintergrund der Schieflage sei die Flaute auf dem Reisemarkt während der Corona-Zeit, jetzt sei noch der hohe Diesel-Preis dazu gekommen.

Linien werden weiter bedient

Enders fährt im Auftrag des MVV eine Reihe von Linien im Landkreis Fürstenfeldbruck, darunter auch mehrere der neuen Expresslinien. Ein Sprecher der ÖPNV-Stabstelle im Landratsamt bestätigt auf Nachfrage die Einleitung des Insolvenzverfahrens. Aufgrund geltender Regeln übernehme nun die Arbeitsagentur die Löhne der Mitarbeiter für drei Monate. Das heißt: Die Enders-Busse können auf ihren 15 Linien weiterfahren wie gewohnt. Ein Insolvenzverwalter muss nun untersuchen, was im Argen liegt und dann entsprechende Vorschläge unterbreiten. Ziel des Verfahrens ist die Weiterführung des Unternehmens.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Unlängst war auf Landkreis-Ebene schon diskutiert worden, ob die hohen Diesel-Preise die Busunternehmen ganz allgemein nicht in arge Nöte bringen. Der MVV habe eine Liquiditätsspritze zur Verfügung gestellt, erklärt der Sprecher der ÖPNV-Stabsstelle. Das sei allerdings nur eine Art Vorschuss. Der MVV überlege gerade, ob und wie er den Unternehmen darüber hinaus helfen können. Der Sprecher erinnert an das Jahr 2008, als die Dieselpreise ebenfalls explodiert waren und der MVV sehr wohl helfen konnte, quasi in Form einer befristeten Zusatzzahlung aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen.

Die Firma Enders hatte zuletzt gerade auch wegen der Bus-Offensive des Landkreises Fürstenfeldbruck stark expandiert. Zu den Plänen der Firma gehört auch der Bau eines neuen Betriebshofs. Das aber war vor Corona-Zeiten. Der Insolvenzverwalter will sich am Mittwoch äußern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.