Süßes für die Helfer: Kuchenfee backt für Mitarbeiter des Impfzentrums

Von: Lisa Fischer

Frisch gebackenen Kuchen für das Impfzentrum übergibt Angelika Salzweger an Mitarbeiterin (und Vize-Landrätin) Martina Drechsler. © Weber

Im Impfzentrum in Bruck wird geimpft. Und manchmal auch Kuchen gegessen. Dank einer Nachbarin, die die Mitarbeiter im Zentrum mit Selbstgebackenem versorgt.

Fürstenfeldbruck – Hoch oben im dritten Stock mit Blick über die Dächer der Buchenau steht Angelika Salzweger in ihrer Küche. Der Duft von frisch gebackenem Kuchen strömt durch die ganze Wohnung, bis ins Wohnzimmer, wo die beiden blau-weißen Wellensittiche Susi und Charly munter in ihrem Käfig vor sich hinzwitschern. „Heute gibt es Apfel-Streuselkuchen“, sagt Angelika Salzweger und holt ein großes Backblech aus dem Ofen.

Seit Anfang Dezember backt die 64-Jährige jede Woche Kuchen und bringt ihn den Nachbarn, die mittlerweile im ganzen Landkreis bekannt sind: das Impfzentrum Fürstenfeldbruck. Mindestens einmal in der Woche gibt es von der Wahl-Fürstenfeldbruckerin Süßes für die Mitarbeiter.

Bereits vor 20 Jahren hat es die gebürtige Münchnerin in die Brucker Innenstadt verschlagen. Dann der Umzug in die Buchenau. „Im März letzten Jahres bin ich hier eingezogen“, sagt Angelika Salzweger und blickt aus ihrem Küchenfenster nach unten Richtung Impfzentrum. „Von hier aus sehe ich immer wieder, wenn am Impfzentrum viel los ist“, sagt Angelika Salzweger. „Ab und zu, wenn ich vorbei spaziere, kriege ich mit, in welchem unfreundlichen Ton ein paar Leute mit den Helfern reden“, sagt Salzweger. Und um den Mitarbeitern etwas Gutes zu tun und weil sie schon ihr Leben lang leidenschaftlich gerne backt, sei sie Ende 2021 auf die Idee gekommen, die Helfer des Impfzentrums mit Süßem zu überraschen.

Verschiedene Rezepte

Doch ein Backblech reicht für die über 100 Mitarbeiter nicht aus. Zu dem Apfel-Streuselgebäck gibt es noch einen Schoko- und einen Baileys-Kuchen. „Ich probiere verschiedene Rezepte aus und ändere sie ab“, sagt die Mutter zweier Kinder und zweifache Oma. So gab es im Impfzentrum in der Vergangenheit beispielsweise schon einen Karamell-, einen Käse- und einen Pistazienlikörkuchen. „Einmal waren es acht Kuchen in einer Woche“, sagt Angelika Salzweger, packt Apfel-, Schoko- und Baileys-Kuchen zusammen und geht rüber zum Impfzentrum, das gegen die Corona-Pandemie kämpft..

Dort empfängt Mitarbeiterin Martina Drechsler, die auch Vize-Landrätin ist, im Namen ihrer Impf-Kollegen die Kuchenfee. Welche süße Verpflegung es in der nächsten Woche gibt, lässt Angelika Salzweger noch offen.

