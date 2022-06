Viele Teststationen bleiben vorerst offen - aber große Unklarheit

Von: Ingrid Zeilinger



Flüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ab Freitag kosten die Corona-Schnelltests drei Euro – außer man gehört einer vulnerabelen Gruppe an oder braucht den Test für einen Altenheim- oder Krankenhausbesuch.

Fürstenfeldbruck – Auch aus diesem Grund schließen immer mehr Testzentren im Landkreis. Und die, die weiter machen möchten, warten auf die neue Testverordnung.

„Wir möchten den Drive-In am Kloster so lange offen halten, wie er gebraucht wird“, sagt Christina Schmiedel vom Schnelltestzentrum FFB. Denn die Nachfrage ist da: 200 bis 300 Menschen lassen sich dort jeden Tag auf das Corona-Virus testen, wie Kollege Andreas Rothenberger berichtet. Eine stichprobenartige Umfrage bei den Besuchern habe ergeben: „70 Prozent brauchen den Test für Pflegeheim und Krankenhaus.“ Daher sei der Anteil derer, die die drei Euro selbst zahlen müssen, gering. Dennoch will man sich Gedanken machen, wie man mit den Bürgern umgeht, die nicht von der Zuzahlung befreit sind, betont Schmiedel.

Zahlreiche Zentren wollen abwarten

Auch der Easy Fitness Club will seine vier Teststationen in Eichenau, Gernlinden, Gröbenzell und Maisach offen lassen. „Die Inzidenz ist wieder hoch, das Aufkommen steigt deutlich an“, berichtet Inhaber Daniel Leisch. Rund 50 Tests pro Tag und pro Station registriert er zur Zeit. „Wir lassen es auf uns zukommen.“

Auch bei der LKL Gbr ist die letzte Entscheidung noch nicht getroffen. „Wir werden mit Sicherheit die eine oder andere Teststation offen lassen“, sagt Geschäftsführer Michael Löw. Dazu werden vor allem die am Klinikum und im GEP Germering gehören. Wie es im AEZ Buchenau in Bruck und in Olching weitergeht, werden die nächsten Wochen zeigen, wenn Klarheit über Vorgaben und Abrechnung herrscht.

Gleiches gilt für die Teststation der Radiologie am Leonhardsplatz in Fürstenfeldbruck. Zwei Wochen wird sie in jedem Fall offen bleiben. „Wir schauen, wie es ist“, sagt Leiter Dr. Andreas Forster. Er sieht auf lange Sicht finanzielle Probleme: „Für neun Euro ist es nicht machbar.“ Bislang gebe es zwölf Euro pro Test. „Das geht gerade so.“ Aber auf Dauer wolle man nicht draufzahlen.

Die beiden Testzentren des Landkreises

Auch die Apotheker kritisieren die aktuelle Entwicklung und Ungewissheit. „Es wäre ein erheblicher Mehraufwand, wenn wir kontrollieren müssten“, sagt Thomas Benkert, Präsident der Landes-Apothekerkammer. Zumal es weniger Geld für die Tests gebe. Er selbst werde in Mammendorf und in der Ahorn-Apotheke die Abstriche erst mal weiter anbieten und schauen, wie es sich entwickelt. „Aber ich weiß nicht, ob meine Kollegen mitgehen.“

Entsprechend der Bitte der bayerischen Staatsregierung wird der Landkreis die beiden Testzentren in Germerig und Fürstenfeldbruck im Auftrag des Freistaats zunächst bis zum 15. Oktober weiter betreiben. Das Landratsamt wartet allerdings auf eine Entscheidung des Bundes hinsichtlich der Testverordnung oder wie zu Beginn der Testungen auf eine eigenständige Lösung des Freistaats.

Die Verlängerung und Änderung der Testverordnung sei zwar angekündigt, aber noch nicht bekannt, berichtet das Landratsamt. Zu den Testmöglichkeiten ab Anfang Juli an den Bayerischen Testzentren stehe zudem noch eine Entscheidung der Staatsregierung aus. imu/tog

