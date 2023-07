CSU: Tempo 20 dann sinnvoll, wenn B2 verlagert ist

In der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck gilt Tempo 20. Zu Recht? © archiv

Die Entscheidung der Regierung zum Tempo 20 in der Schöngeisinger Straße steht noch aus. Die CSU aber hat sich schon kritisch über die Begrenzung geäußert.

Fürstenfeldbruck – Ist das nicht eine Rolle rückwärts? Ein Gespräch mit Fraktionschef Andreas Lohde.

Vertreter des Verkehrsforums und des ADFC behaupten, die CSU habe der Zone 20 in einer Lenkungsgruppe zugestimmt – warum jetzt die Kehrtwende?

Es gibt keine Kehrtwende. Diese Auffassung der Dinge entspringt wohl der partiellen Wahrnehmung des Herrn Brückner (Verkehrsforum). Wir sehen und sahen die Zone 20 als durchaus sinnvolle Maßnahme, wenn die B2 verlagert, der Straßenrand durch Umgestaltung entsprechend aufgewertet und die Aufenthaltsqualität gestiegen ist, aber nicht umgekehrt. Sie ist als ein Instrument gedacht, das eine Entwicklung abrundet und nicht als Nagelbrett, das den Verkehr aussperrt.

Sie haben sich an die Regierung gewandt, weil die Referenten der CSU vom OB nicht zum Ortstermin zugelassen wurden. Auch ADFC und Forum waren nicht beim Ortstermin...

Die Hilfsfrist für Feuerwehrleute

Laut bayerischer Gemeindeordnung (GO) zählt es zu den Aufgaben eines Stadtrates und noch mehr eines Referenten, die Verwaltung in ihrem Handeln zu kontrollieren. Nicht zuletzt durch das Mandat aus der GO unterscheiden wir uns doch deutlich von Interessenvertretern des Verkehrsforums und des ADFC. Deswegen war es kein guter Stil und auch der Transparenz nicht förderlich, den Ortstermin geheim zu halten. Uns ist und bleibt es wichtig, dass die Regierung alle Informationen hat, um eine abwägende Entscheidung zu treffen.

Es heißt, Sie hätten noch keine Argumente gegen die Zone 20 vorgebracht.

Um so irritierender ist es doch, dass sich die Lobbyvertreter vom Verkehrsforum, dem ADFC und der VCD darüber echauffieren, dass CSU-Stadträte ihr Mandat ernst nehmen und sich an ihren durch die Geschäftsordnung geregelten Auftrag halten. Wir haben gegenüber der Regierung nur die Position vertreten, die wir auch in der Lenkungsgruppe artikuliert hatten. Zone 20, wenn B2 verlegt ist und unter Berücksichtigung der Effekte auf die Hilfsfrist der Rettungsdienste. Die Regierung von Oberbayern hat uns 2015 dazu verpflichtet, für 7,2 Millionen ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen und für 2,2 Millionen Euro Fahrzeuge zu kaufen, damit wir in Bruck-Ost die Hilfsfrist einhalten. Sie hat uns aber damals auch dazu verpflichtet, alle verkehrslenkenden Maßnahmen vor dem Hintergrund ihres Effekts auf die Hilfsfrist zu bewerten.

Das ist jedoch bisher nicht hinreichend geschehen. Wenn die Regierung der Zone 20 unter Abwägung aller Aspekte zustimmt, liegt die Verantwortung für die Hilfsfrist für Einsatzkräfte nicht mehr bei uns. Man muss wissen: Zur Hilfsfrist zählt auch die Zeit, die Einsatzkräfte brauchen, um in zivil zum Feuerwehrhaus zu eilen, von wo aus erst der Einsatz startet. Zudem haben wir die Rückmeldungen von Bürgern weitergeleitet. st

