„Weiter, weiter, immer weiter“: Ein Rave der Tanzkunst

Von: Helga Zagermann

Teilen

Sieben Tänzer des Ensembles Tanzmainz bei „Promise“, choreographiert von Sharon Eyal. © Andreas Etter

Nach einer dreiviertel Stunde sind alle erschöpft – die sieben Tänzer und die Zuschauer im fast ausverkaufen Fürstenfeldbrucker Stadtsaal am vierten Abend des Festivals „Dance First“. Denn das Stück „Promise“, das Star-Choreographin Sharon Eyal mit dem Ensemble „Tanzmainz“ entwickelt hat, ist anstrengend. Länger als 45 Minuten hätte das wohl keiner ausgehalten.

Fürstenfeldbruck - Aber das ist keine Kritik – im Gegenteil: Die intensive Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit ist zutiefst faszinierend. Und das was die beiden Tänzer Cornelius Mickel und Amber Pansters nach der Vorstellung erzählten, dürfte auch auf viele Zuschauer zutreffen: Die nach den 45 Minuten eintretende Leere und Müdigkeit gehe dann schnell in ein Gefühl der Erfüllung über.

Das Stück hat kein Narrativ. Auch die Bühne gibt kaum Anhaltspunkte: ein bisschen Nebel, viel Dunkelheit, dazu ein großer Lichtspot und von der Decke hängende kleine Leuchtpunkte. Mehr nicht. Maximal reduziert auch die Kostüme der drei Tänzerinnen und vier Tänzer: Alle tragen einen graublauen Badeanzug, dazu wadenhohe Socken. Mit den reduzierten Bewegungen zu Beginn – Trippelschritte, Schulterhebungen und Mini-Armbewegungen – entsteht Monotonie, fast schon Langeweile. Samt der Musik von Ori Lichtik – einer der Gründer der Technoszene Israels – fühlt man sich an einen Rave erinnert. Sharon Eyal will tranceartige Zustände erzeugen, bei den Tänzern und im Publikum. Denn erst dann kommen die Um- und Ausbrüche zur Geltung. Zum Beispiel, wenn plötzlich zwei Männer aus der immer ganz nah zusammen stehenden Gruppe heraustreten und in den Paartanz gehen. Wenn mit allen Armen ein großes Herz gebildet wird. Oder wenn sich eine Menschenkette zu einem Knäuel aufrollt. Die Endlosschleife wird unterbrochen – und durch die Veränderungen wird der Weg frei für Imagination.

Zum Schluss durchstößt eine Überraschung den rhythmuslastigen Beat: Das Titellied der Westernserie „Rawhide“ ist zu hören, „Rollin’, rollin’, rollin’“, also „Weiter, weiter, immer weiter“.

Aber es geht nicht weiter. Sind ja alle erschöpft. Die Tänzer mussten fast durchgehend auf halber Spitze bleiben. Das Publikum hat jedoch noch Kraft für donnernden Applaus. Ziel also erreicht – müde, aber glücklich.

Dance First

Es gibt noch Karten für „Bygones“ (3. Juli), „Carmina Burana (14. Juli) und „Made in FFB“ (28. Juli). Weitere Informationen auf dancefirst.de.