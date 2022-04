Darum heulen im Stadtgebiet bald die Sirenen

Von: Ingrid Zeilinger

Eine Sirene auf einem Hausdach. © Beispielfoto: Jens Büttner/dpa

Am Dienstag, 3. Mai, heulen im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck die Sirenen. Das hat einen bestimmten Grund.

Fürstenfeldbruck – Die Feuerwehr führt eine Probe durch, um Standorte für das künftige Sirenenwarnsystem zu testen. Wie das funktioniert, erklärt Stadtbrandmeister Manuel Mai.

Herr Mai, warum heulen am 3. Mai die Sirenen?

Der Haupt- und Finanzausschuss hat im November beschlossen, ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem einzuführen. Dafür macht man eine Standortanalyse. Nun gilt es, die Standorte zu bestätigen. Denn technische Berechnungen alleine reichen nicht. Der Standort muss stimmen, denn wenn das System einmal aufgebaut ist, kann man es nicht so einfach wieder abbauen. Daher gibt es die Sirenenprobe.

Manuel Mai Stadtbrandmeister © mm

Wie läuft die ab?

An der Drehleiter der Feuerwehr wird eine provisorische Sirene befestigt. Die Leiter fährt sie auf die Höhe, auf der sie auch künftig hängen soll. Dann wird eine Minute ein gleichbleibender Ton zu hören sein – das Signal „Entwarnung“. Die Warnung wäre ein auf- und absteigender Ton, aber wir wollen niemanden beunruhigen. Im Umkreis von 600 bis 1000 Metern stehen Kollegen und messen die Lautstärke des Signals in Dezibel. Die elf Standorte werden nacheinander abgefahren.

Wie geht es dann weiter?

Wenn die Standorte bestätigt sind, geht es in die Analyse. Wir schauen die Gebäude an, wo die Sirenen genau montiert werden können. Dann geht es in die Ausschreibung.

Und wann ist das System einsatzbereit?

Ziel der Stadt ist es, dass das Sirenenwarnsystem zum Jahresende einsatzbereit ist. Ob die Geräte bis dahin auch verfügbar sind, wissen wir aber nicht. Denn sie werden vom Bund gefördert. Da die Nachfrage sehr hoch ist, wurde das Förderprogramm bis nächstes Jahr verlängert.

