Krokodilburger und Benefiz-Aktion: Das ist auf dem Brucker Foodtruck-Festival geboten

Von: Lisa Fischer

Neben den klassischen Oldtimer-Bussen wird in diesem Jahr auf dem Foodtruck-Festival am Volksfestplatz auch Essen aus einem Linienbus verkauft. © Mahavi Group

Das Foodtruck-Festival in Fürstenfeldbruck feiert heuer seine fünfte Auflage. Geboten wird wieder eine breite Palette an Schmankerln.

Fürstenfeldbruck – Kurz bevor sich das Foodtruck-Festival in Fürstenfeldbruck zum fünften Mal jährte, wurden die Veranstalter jäh ausgebremst. Die Corona-Pandemie machte dem Team um Hans Schmölz, Markus Bauer und Viktor Fischer von der Mahavi Group einen Strich durch die Rechnung. Heuer können sie endlich das kleine Jubiläum feiern. Für die Festival-Besucher gibt es das ein oder andere neue Schmankerl zu probieren.

Am kommenden Wochenende sind insgesamt 24 Standbesitzer und ihre als „Foodtrucks“ bezeichneten, rollenden Imbissbuden auf dem Volksplatz zu Gast. Neben den klassischen, alten VW T-Modellen oder Oldtimer-Wohnwägen wird auch ein ausrangierter Linienbus dabei sein. „Er wurde umgebaut und hat eine Dachterrasse obendrauf“, erklärt Markus Bauer. „Mono Loco“ heißt der Stand. Hier gibt es neben Burgern und Pommes auch sogenannte Bowls – also Schüsseln, in denen Salate bunt und gesund angerichtet sind, mit Quinoa, Reis, Bulgur oder Ähnlichem.

Weniger Trucks als in den Vorjahren

Für „Mono Loco“ und seinem imposanten Linienbus ist das Foodtruck-Festival in Fürstenfeldbruck eine Premiere. Aber auch ein weiterer neuer Stand sticht mit seinem exotischen Angebot auf dem Fest heraus: Bei „Hannibal International Burger“ gibt es Burger mit Bison-, Strauß- und Krokodilfleisch. Neu dabei sind laut Veranstalter auch der Flammkuchen-Stand „Glurak Roadkitchen Bulli“ und „Sir Henry“ mit Rindfleisch-Burgern und Pulled Pork. Spanische Tapas gibt es heuer bei „La Tasca Flamenca“.

„Normalerweise hatten wir 30 bis 35 Trucks“, sagt Bauer. Heuer seien es mit 24 Wägen einige weniger. „Es war die letzten zwei Jahre für dieses Modell nicht einfach.“ Umso mehr freue man sich über neue Gastronomen. Aber ebenso über diejenigen, die von Anfang an dabei seien, wie die Schweizer vom „Poushe Strudelhaus“. „Wir haben lange überlegt, verlangen wir heuer Eintritt oder nicht“, sagt Bauer mit Blick auf die vergangenen zwei zehrenden Jahre. Über einen sogenannten Kulturbeitrag wurde diskutiert. Am Ende lautete die Entscheidung: Nein, kein Eintritt. Eine Entwarnung für die kommenden Foodtruck-Festivals ist das nicht. „Wir müssen schauen, wie es dieses Jahr läuft“, sagt Bauers Kollege Hans Schmölz. Doch heuer möchte man den Landkreis-Bürgern die Chance auf ein kostenfreies Foodtruck-Festival geben.

Beste Imbissbude bekommt 1000 Euro Preisgeld

Auch diesmal wird wieder der Foodtruck-King gesucht. Dazu können die Besucher für die ihrer Meinung nach beste Imbissbude abstimmen. Der Gewinner erhält am Ende 1000 Euro Preisgeld, gesponsort von Rewe und dem Modehaus Fuchsweber. Obendrauf ist die Suche nach dem Gewinner gleichzeitig eine Charity-Aktion, wie Nadin Fischer, Mahavi-Prokuristin, ankündigt. „Jeder kann mit seiner Pfandmarke abstimmen und diese in ein Abstimmrohr am Infopoint einwerfen.“ Zwar erhalte man den einen Euro nicht zurück, das Geld aus den Pfandmarken würde nach der Veranstaltung jedoch direkt in eine Spende für den Verein Zeltschule gehen. Der Münchner Verein baut Schulen in Flüchtlingscamps im Libanon und in Syrien. „Die Spende wird beim Charity-Sommerfest am 24. Juli im Pavillon Beach übergeben“, sagt Nadin Fischer.

Neben Speisen und Getränken gibt es auch Musik von Bands aus der Region auf der Bühne des Foodtruck-Festivals, darunter L&M und das Wirtrio. Und für die kleinen Besucher sorgen im Kinderbereich Kasperle und Kinderschminken für Unterhaltung.

Öffnungszeiten

Das Foodtruck-Festival auf dem Volksfestplatz beginnt am Samstag, 12 Uhr, und endet um 23 Uhr. Am Sonntag ist das Schlemmer-Fest von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Parkplatz vor Ort ist kostenpflichtig. Die Veranstalter bitten um die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.