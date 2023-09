Verschiedene Aktionen und Angebote: Das ist los am autofreien Sonntag

Teilen

Es werden Radltouren angeboten. © mm

Die Energiewendevereine der Region rufen am kommenden Sonntag, 10. September, zum autofreien Sonntag auf. Geboten werden verschiedene Aktionen.

Unter anderem kann an diesem Tag jeder die Busse des Landkreises kostenlos nutzen. Außerdem startet um 9.30 am Kloster Fürstenfeld eine Radl-Sternfahrt. Ziel ist das Schloss Seefeld am Pilsensee im Landkreis Starnberg. Um 12 Uhr findet dort eine Radler-Segnung statt.

Rabatt für Radler in einigen Biergärten

In einigen Biergärten (etwa in Maisach) bekommen Radfahrer die Maß Bier günstiger. Und in Gröbenzell wird die Ortsmitte für den Autoverkehr gesperrt. Hier wartet ein buntes Programm auf die Besucher, unter anderem ein Radl-Flickkurs. Die Gemeinde Gröbenzell verschenkt an diesem Tag zudem ausrangierte Kinderfahrräder – manche sind funktionsfähig, andere mit wenigen Handgriffen wieder fahrbereit zu machen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Radtouren zu verschiedenen Themen

An dem freiwilligen autofreien Sonntag beteiligen sich auch zahlreiche Kirchengemeinden. Ebenfalls beispielsweise im Programm: Eine Radltour zu verschiedenen Hofläden im Landkreis. Sie startet um 10 Uhr beim Biohof Britzelmair in Puch und führt über Malching nach Galgen und Mammendorf. Außerdem gibt es weitere Radltouren, eine Biberwanderung und vieles mehr. Das Angebot, kostenlos mit dem Bus zu fahren, gilt für alle Linien, die sonntags im Landkreis Fürstenfeldbruck unterwegs sind, also X800, X850, X900, 157, 260, 815, 830, 831, 840, 843, 854, 858, 859, 860, 862, 873 von Betriebsbeginn bis Betriebsende, jeweils für die Strecken innerhalb des Kreisgebietes.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Jede Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine klimafreundliche Fahrt“, sagt Landrat Thomas Karmasin. Ziel sei es, mit Anreizen Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzuzeigen. Das MVV-Ruftaxi und die MVG-Nachtbuslinien sind von der Aktion ausgenommen.

Freier Eintritt im Kino

Das Lichtspielhaus in Fürstenfeldbruck zeigt am autofreien Sonntag um 16.15 Uhr den Film „Superstau“ aus den 1980er-Jahren. In den Hauptrollen: Monika Baumgartner (bekannt als Mutter des Bergdoktors) und Ottfried Fischer. Monika Baumgartner wird als Gast erwartet. Wer zum Kino radelt, bekommt freien Eintritt. Gegen Spende bietet die IG Lichtspielhaus auch kleine Verköstigungen an.

Aktionsliste im Internet

Organisiert wird der autofreie Sonntag noch vom Energiewendeverein Ziel 21. Mit an Bord sind auch andere Landkreise, etwa Miesbach, Bad Tölz, Starnberg und Weilheim-Schongau. Alle Aktionen beim autofreien Sonntag sind auch im Internet zu finden, und zwar auf der Seite autofreier-sonntag.bayern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.