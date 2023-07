Das ist los am letzten Wochenende vor dem Sommerferien

Landkreis FFB

Alle Autoren schließen Kathrin Böhmer

Helga Zagermann

Lisa Fischer

Am letzten Wochenende vor den Sommerferien ist der Veranstaltungskalender noch einmal gut gefüllt.

Fürstenfeldbruck – Von Freitag bis Sonntag, steigt das Altstadtfest in der Innenstadt von Fürstenfeldbruck. OB Christian Götz eröffnet das Fest am Freitag, 18.45 Uhr, auf der Amperbrücke, zusammen mit den Böllerschützen. Auf fünf Bühnen gibt es an drei Tagen verschiedenste Aufführungen, von Bands und Blaskapelle, über Gardetanz bis hin zu Samba. Zahlreiche Stände bieten Getränken und Schmankerl an. Neu ist heuer das Kinderparadies in der der Dachauer Straße. Die Ministranten von St. Magdalena feiern am Leonhardsplatz ein Comeback. Am Sonntag ist verkaufsoffen.

Scooter-Fahrer

In Olching treten auf der Skateanlage beim Volksfestplatz die besten Scooter-Fahrer der Region gegeneinander an. Wilde Stunts und waghalsige Sprünge kann man am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr beobachten. Wer danach noch feiern möchte, hat hierzu die Gelegenheit beim Olchinger Stadtfest am Nöscherplatz. Los geht es um 16 Uhr. Ab 18.30 Uhr spielt die Münchner Partyband „Königlich Bayerische Grantla“ auf der Bühne. Mit einer großen Auswahl bekannter Songs aus den Genres Rock’n’Roll, Oldies, Rock, Pop und Schlager sorgt sie für super Stimmung, wie die Ankündigung aus dem Rathaus verspricht. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt, die Kleinen können sich auf einer Hüpfburg austoben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ritterturnier

Das Ritterturnier in Kaltenberg geht ins zweite Wochenende. Am Freitag läuft das Programm von 17 bis 2.30 Uhr, am Samstag von 16 bis 0.30 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20.30 Uhr. In Maisach steuert das Volksfest auf sein zweites und abschließendes Wochenende zu: Mit einem Kindernachmittag am Samstag, zu dem Mädchen und Buben aus Kitas und Schulen ab 14.30 Uhr auf den Festplatz einziehen werden – eine Premiere in Maisach. Neu ist auch, dass der letzte Volksfesttag mit einem verkaufsoffenen Sonntag zusammenfällt. Wenn die Geschäfte im Zentrum am Sonntag geöffnet sind, verkehren von dort Rikschas und ein Bummelzug zum Volksfestplatz.

In Germering hat der Förderverein für Heimatpflege 2003 einen Dorfbrunnen in Unterpfaffenhofen errichtet. Das 20-jährige Bestehen wird am Sonntag, 23. Juli, um 10 Uhr gefeiert. Stadtpfarrer Andreas Jaster segnet den Jakobsbrunnen, OB Andreas Haas und Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf sprechen Grußworte. Es spielt die Feuerwehrkapelle Unterpfaffenhofen. gar, zag, lif

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.