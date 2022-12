Das Luzienhäuschen-Schwimmen steht wieder bevor

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Eindruck vom Luzienhäuschen-Schwimmen. © Stadt Fürstenfeldbruck/Andreas Thierschmidt

Am Dienstag, 13. Dezember, findet in Fürstenfeldbruck wieder das Luzienhäuschen-Schwimmen statt. Es kommt zu Straßensperrungen.

Fürstenfeldbruck - Am Tag der Heiligen Luzia lassen Kinder nach einem Gottesdienst vor der St. Leonhard-Kirche (Beginn 18 Uhr) wieder ihre selbstgebastelte Häuschen, in denen Kerzen brennen, die Amper hinunter treiben. Das teilt die Stadt mit.

Diese Tradition begründet sich auf ein besonders großes Hochwasser, das die Stadt im 18. Jahrhundert bedrohte. Am Festtag der Heiligen Luzia setzten damals Schulkinder mit Kerzen beleuchtete Nachbildungen von Brucker Häusern in die Amper. Zum Dank dafür, dass die Stadt verschont blieb, wurde dieses Ritual über Jahre hinweg wiederholt, geriet dann in Vergessenheit und wurde 1949 wiederbelebt.

Straßensperrungen

Von 17 bis 20 Uhr sind die Hauptstraße ab Höhe Schöngeisinger-/Kirchstraße, die Amperbrücke, der Leonhardsplatz und die Bullachstraße für den Verkehr gesperrt. Die Bewohner der Bullachstraße können über den Stadtpark ein- und ausfahren. Für den Vorplatz der Leonhardikirche gilt die Sperrung von 13 bis 20 Uhr. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.