Anpacken und mitgestalten: Das neue Gesicht in der BBV-Fraktion

Von: Ingrid Zeilinger

Die erste Amtshandlung: OB Christian Götz vereidigte die neue BBV-Stadträtin Elisabeth Lang. © peter weber

Bei der Brucker Bürgervereinigung (BBV) herrscht jetzt Frauenüberschuss: Elisabeth Lang rückt für den neuen Oberbürgermeister Christian Götz ins Gremium nach.

Fürstenfeldbruck – Am Dienstag wurde die neue Stadträtin vereidigt. Sie will sich für die Themen Frauen, Kultur und Umweltschutz stark machen.

Dass sie drei Jahre nach der Stadtratswahl zum Zug kommt, damit hätte Elisabeth Lang gar nicht mehr gerechnet. Zu lange war die Wahl schon her. Und auf der Nachrückerliste standen mit Dieter Pleil und Klaus Quinten noch zwei Kandidaten vor ihr. Doch beide hatten frühzeitig signalisiert, dass sie nicht in die Stadtpolitik zurückkehren möchten. Die nächste auf der Liste war Lang. „Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm“, erzählt die 57-Jährige. „Nach der Stichwahl gratulierte mir eine Bekannte per WhatsApp zum Stadtratsmandat.“ Sie war überrascht.

Elisabeth Lang überlegte daher lange. „Ich bin beruflich sehr eingespannt und hatte immer Respekt vor dem Stadtratsmandat, denn es ist mit viel Arbeit verbunden.“ Und mit Verantwortung, denn es gelte, Entscheidungen zu fällen. „Andererseits kann man mit anpacken und mitgestalten.“ Und nicht immer nur über die schimpfen, die am Ruder sind. Also nimmt sie die Herausforderung an.

Mit Erfahrung

Und sie kann einiges an Erfahrung einbringen. Lang hat Germanistik und Geschichte auf Gymnasiallehramt studiert, arbeitet aber inzwischen in der Erwachsenenbildung. Sie macht Stadt- und Kirchenführungen, arbeitet am Jexhof, ist Autorin, Lektorin und unterrichtet an der Volkshochschule Deutsch als Zweitsprache und gibt Integrationskurse. Daher sind der Sprecherin im Arbeitskreis Gedenken – ehemals Arbeitskreis Mahnmal – kulturelle Themen sowie soziale Gerechtigkeit und Frauenbelange wichtig. Nicht umsonst gibt sie auch jedes Jahr einen Frauenkalender heraus. Dass die BBV nun aus sechs Frauen und fünf Männern besteht, „passt gut“. Neben dem Kultur- und Werkausschuss wird die Vize-Vorsitzende des Bund Naturschutz auch im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau sitzen.

Trotz allem Respekt vor den Aufgaben freut sich Elisabeth Lang auf die politische Arbeit. „Drei Jahre sind eine gute Zeit, um reinzuschnuppern“, findet sie. Und so könne sie ihren drei Kindern (24, 21 und 17 Jahre) zeigen, dass man mit anpacken kann. Den ersten Auftrag hat ihr jüngster Sohn ihr schon mit auf den Weg gegeben: „Er wünscht mehr öffentliche Fußballplätze.“

