Brucker Forum: Deutsch lernen - im Sprachkurs und bei Ausflügen

Deutsch lernen und noch mehr: Mit Unterstützung von Sprachdozenten und Kooperationspartnern konnte die Kompetenzstelle Ehrenamt und Sprache des Brucker Forums für die Teilnehmer der Deutschkurse eine Reihe von Aktivitäten ins Leben rufen.

Fürstenfeldbruck – Die Ausflüge ergänzen den Deutschunterricht und machen ihn attraktiver. Gefördert wurden diese Zusatzmodule durch die Erzdiözese München und Freising. „Eines unserer Ziele ist es, die gesellschaftliche Teilhabe der Teilnehmenden am landkreisweiten Kulturleben durch das Lernen mit allen Sinnen näher zu bringen“, erklärt die Koordinatorin der Sprachkurse, Carina Huamaní. „Außerschulische Lernorte können sehr subjektive, emotionale und lebensnahe Lernerfahrungen ermöglichen und sich anregend und positiv auf das Lernen auswirken – etwa in einer neuen Handlungssituation in der Zielsprache zu interagieren und kommunizieren.“

Zunächst besuchten die Teilnehmer eine Fotografie- und Quiltausstellung in Gröbenzell. „Es war für mich schön zu sehen, wie interessiert die TeilnehmerInnen waren“, sagt Dozentin Monika Modersitzki. „Sie waren sehr gesprächig und haben die Möglichkeit genutzt, Deutsch zu üben.“ Und sie knüpften untereinander neue Kontakte.

Ferner bot Doris Hefner eine Führung im Museum durch die Abteilung „Bruck um 1900“ in leichter Sprache an. Die Teilnehmer, die vorwiegend aus Afghanistan, Syrien, der Ukraine und Eritrea kamen, konnten ihre Deutschkenntnisse anwenden, ihren Wortschatz erweitern und in der Kreativ-Werkstatt malten.

Neben einem Besuch im Vogelpark Olching gab es eine Stadtführung in einfacher Sprache. Dabei konnten die Anwesenden das Kloster sowie weitere Gebäude, Kirchen und Plätze anschauen. „Ich bin seit acht Jahren hier und ich wusste einiges nicht über die Stadt, in der ich wohne“, berichtet eine Teilnehmerin des „Mama lernt Deutsch“-Kurses. Für Herbst sind noch eine Kloster- und Stadtbüchereiführung in Fürstenfeldbruck und in Germering geplant.

