Rezept für eine glückliche Ehe: Nie über Nacht böse sein

Was ist das Geheimnis einer langen und glücklichen Ehe? „Nie über Nacht böse seien“, sagen Anneliese (81) und Gerd Stoppert (86). Und die Beiden müssen es wissen, denn sie feierten nun ihre Diamantene Hochzeit.

Fürstenfeldbruck – Vor 65 Jahren haben sie sich bei der Arbeit bei der Werksvertretung von Grundig in Mannheim kennengelernt, wo Gerd Stoppert im Verkauf und Anneliese, die gerne Anne genannt wird, im Büro tätig war. Sie haben sich gut verstanden und sind gerne gemeinsam in der Kasinobar Tanzen gegangen. Fünf Jahre später haben sich Gerd und Anne Stoppert das Jawort gegeben.

Während Gerd Stoppert arbeitete, kümmerte sich Anne um die beiden Kinder. Sie erlebten mit, wie sie groß wurden und ihr Studium meisterten. Sohn Michael ist Ingenieur, Tochter Susi arbeitet als Grafikdesignerin. Inzwischen gibt es auch schon ein Enkelkind, das den Großeltern viel Freude bereitet.

Gemeinsame Interessen hielten sie zusammen

+ Schönes Andenken: Vor 60 Jahren entstand das Hochzeitsfoto. © Repro: Peter Weber

Zusammengehalten haben sie in 60 Ehejahren auch die gemeinsamen Interessen. Beide lieben klassische Musik und das Theater. Da Anne Stoppert sich beim Landesamt für Statistik jahrelang mit Theaterstatistik beschäftigt hat, wusste sie auch immer, bei welchem Theaterstück sich ein Besuch lohnt. Auch Reisen gehört zu ihrer Leidenschaft. Die Eheleute haben zusammen alle europäischen Hauptstädte angeschaut.

Seit zehn Jahren leben Anne und Gerd Stoppert mit ihrem Kater Billy in einer sonnigen Wohnung voller Blumen in Fürstenfeldbruck. Dort empfingen sie anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit im Kreis der Familie auch Stadtrat Peter Glockzin. Gefeiert haben sie das Ereignis schon einige Tage vorher, in einem griechischen Restaurant.

Sven Behrens