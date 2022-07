Die Vorfreude ist riesig - Qual der Wahl bei der Kulturnacht

Von: Ingrid Zeilinger

Die Politessen „Polly und Tess“ haben auf Stelzen schon bei der letzten Auflage das Publikum im Veranstaltungsforum unterhalten. Auch dieses Jahr sind Judith Gorgass und Kirstie Handel wieder dabei. archiv © peter weber

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Vorfreude riesig: Denn am Samstag, 9. Juli, steht in Fürstenfeldbruck alles im Zeichen von Theater, Musik und Co. Bei der Brucker Kulturnacht ist für alle Geschmäcker etwas geboten.

Fürstenfeldbruck – Die Bandbreite und damit die Quald er Wahl ist riesig. Alles kann man an einem Abend wohl nicht schaffen. Aber mit guter Planung lassen sich auch viele der Stationen abfahren. „Sechs bis acht kann man schon schaffen“, sagt Diana Rupprecht, Leiterin der Stadtbibliothek. Ein Überblick:

Altes Rathaus

Das Brucker Brettl zeigt um 19 und 19.45 Uhr Szenen aus dem Alltag. Im Anschluss spielt der Zitherclub Frohsinn um 20.30 Uhr Walzer und Landler und eigene Stücke. Zum Abschluss bieten Bel Voce Oper, Operette, Musical und mehr (21.30, 22.30, 23.30 Uhr).

Energiemuseum

Die Stadtwerke gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Wasserversorgung und öffnen die Maschinenhalle des Energiemuseums auf dem Klosterareal für die Besucher. So erfährt man bei Führungen um 19, 20 und 21 Uhr an historischer Stätte, wie Strom erzeugt wird.

Klosterkirche

Flötentöne und Orgelpfeifen bringen Stefanie und Simon Probst zusammen. Bei ihren Konzerten (19.30, 20.30, 21.30 Uhr) spielen sie Werke von Mozart, Bach, Puccini und weiteren Komponisten. Die Klosterkirche ist bis 24 Uhr geöffnet.

Haus 10

Ein Dreierlei ist in der Kulturwerkstatt Haus 10 geboten. Das Cello-Duo Sarah Moser und Theresa Strasser musiziert um 19.30 und 21.45 Uhr. Das Künstlerpaar toffaha bietet um 20.45 und 23 Uhr eine Performance. Auch die Ausstellung „No human is an island“ ist geöffnet.

Landratsamt

Ein Crossover aus Blues, Swing, Rock, Pop und Jazz bietet das Trio „Behind blue Moon“. Beginn ist 19.30 Uhr im Stundentakt – letztmals um 22.30 Uhr.

Lichtspielhaus

Im Stundentakt (19.10 bis 21.10 Uhr) startet ein Block mit drei Kurzfilmen von Studenten der Hochschule für Fernsehen und Film München. Die Band Combo untermalt zwischen 19 und 22 Uhr Stummfilme. Zudem gibt es um 22.15 Uhr einen Überraschungsfilm in Preview.

Museum

Im Zeichen der Romantik steht das Museumsprogramm. Bariton Jakob Schad und Gitarrist Pedro Aguiar bieten eine Zusammenfassung des Liederzyklus der „Winterreise“ von Franz Schubert (20, 21, 22 Uhr). Kleine Nachtschwärmer können von 19 bis 22 Uhr in der Museumswerkstatt kreativ werden. Die Ausstellung „Der romantische Blick“ ist geöffnet und zum Ausklang spielen Musiker ab 23 Uhr.

Neue Bühne

Einen Abend voller einmaliger Geschichten bietet Impro Veritas zu jeder vollen Stunde. Zum Auftakt um 19 Uhr gehört dem Impro-Nachwuchs des Viscardi-Gymnasiums die Bühne.

Salzturm Bauhof

Volt Age und Hans Hustle bieten als Poly Poly moderne Funk-Musik mit Vocoder, Synthies, Percussion und mehr in einer großen Show. Unterstützt wird das Duo von Poly Radiation (19.15, 20.35, 22.15, 23.35 Uhr).

Stadtbibliothek

Poesie von Goethe, Rilke, Morgenstern und mehr setzt das Theater Pagany mit seinem Programm „Wortwelt & Versklang“ mit Sprache und Musik in Szene (19, 20.30, 22, 23.30 Uhr). Dazwischen musizieren Attila Tapolczai und Johanna Regenbogen im Stil des Irish-Folk, Bluegrass und Americana (19.45, 21.15, 22.45, 0.15 Uhr). Als Kinderprogramm gibt es von 19 bis 22 Uhr Bastelaktionen.

Jexhof

Von wegen Ausstellung, Bauernhof und Co.: Der Jexhof feiert den ganzen Abend seinen 35. Geburtstag mit einer großen Disco-Party. Kult-DJ BayouW.Are legt Deutschrock, Rock Pop und mehr auf. Und wer Kultur wünscht, kann die Ausstellung „Unter die Haut“ besuchen.

Klosterareal

Judith Gorgass und Kirstie Handel vom Clowness Theater sorgen auf dem Klosterareal ab 19 Uhr für lustige Momente. Zudem musiziert das Jacques Fauleu Ensemble. In der Alten Schmiede zeigen Bildhauer ihre Skulpturen aus Holz und Keramik und in der Malwerkstatt sind Werke aus dem Malatelier für Individualisten und der Inklusiven Kulturwerkstatt zu sehen.

Leonhardsplatz

Bei einer Kurz-Stadtführung mit Petra Vögele sowie Christina Schmiedel und Andreas Harwath erfahren die Teilnehmer mehr über die Leonhardikirche. Treffpunkt ist um 19, 20 und 21 Uhr.

Stadtpark

Der Brucker Poetry Slammer und Rapper Johannes Berger aka Yunus sowie Meike Harms und Yannik Sellmann bieten eine gemeinsame Show. Beginn ist um 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr.

Niederbronnerplatz

Die Gruppe Konvolut gestaltet das Programm unter dem Motto „Zusammen wachsen – Zusammenwachsen“. Beim Streetart gestalten die Besucher ein gemeinsames Kunstwerk, es gibt eine Pflanzen-Tausch-Börse und Livemusik. Zudem kann die Ausstellung „#Stolen Memory“ der Arolsen Archives im Container besichtigt und der Audio Walk über Fürstenfeldbruck von 1933 bis 1945 angehört werden. „Es ist ein etwas ernsteres Thema“, erklärt Diana Rupprecht.

Unterwegs

Von Station zu Station kommen die Teilnehmer mit dem Radltaxi, das am Lichtspielhaus seine Station hat. Zudem fahren Shuttlebusse die Stationen ab. Darin musizieren das Duo „Humus“ mit Quirin Schacherl und Paul Sternagl und „Rant und Band“ mit Georg Kink und Immanuel Hartmann.

Tickets inklusive Shuttle kosten zehn, ermäßigt fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Die Bändchen sind an allen Stationen erhältlich. Infos stehen auf der Internetseite www.bruckerkulturnacht.de.