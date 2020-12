Die Testzentren rüsten sich für den Ansturm vor den Feiertagen

Viele Menschen wollen vor dem Familienbesuch zu Weihnachten Sicherheit. Deshalb bereiten sich die Testzentren auf größeren Zulauf vor.

Die Corona-Lage im Landkreis Fürstenfeldbruck ist weiter angespannt.

Gerade im Hinblick auf die anstehenden Feiertage wollen sich viele Menschen noch testen lassen, bevor sie Verwandte treffen.

Die Testzentren bereiten sich deshalb auf einen großen Zulauf vor.

Fürstenfeldbruck – Die Buchungslage bei den Schnelltest-Anbietern in München gibt einen Eindruck, was auch auf die Testzentren im Landkreis zukommen könnte: Die privaten Anbieter, die in großen Lokalen und Hallen Schnelltests durchführen, berichten, dass sie für die Tage ab dem 23. Dezember fast ausgebucht sind.

Auch die Corona-Testzentren des Landkreises stellen sich auf erhöhte Nachfrage ein. „Ob die aber wirklich eintritt, können wir nicht vorhersehen“, sagt Thomas Rapp, Bezirksleiter der Malteser, die die Testzentren in Fürstenfeldbruck und Germering im Auftrag des Landkreises betreiben. Eine Online-Terminreservierung wie bei den Schnelltest-Anbietern ist nicht nötig. „Dass die Leute lange anstehen müssen, wollen wir aber auf jeden Fall vermeiden“, sagt Rapp. Man könne auch kurzfristig mit mehr Personal reagieren.

Zahl der Tests in den vergangenen Wochen konstant

In den letzten Wochen war die Zahl der Tests relativ konstant, seit ein paar Tagen steigt sie leicht. In den beiden Testzentren des Landkreises in Fürstenfeldbruck und Germering wurden am Mittwoch laut Landratsamt über 1000 Abstriche genommen. Sie werden auch an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein, das Testzentrum in Germering auch am 26. Dezember von 9 bis 17 Uhr.

Ob ein Test an Heiligabend für das Familienfest aber sinnvoll ist, darüber gehen die Auffassungen auseinander. In öffentlichen Testzentren werden Abstriche für PCR-Tests gemacht. Diese liefern sehr zuverlässige Ergebnisse, brauchen aber Zeit. Die Auswertung selbst benötigt schon länger als bei einem Schnelltest, der nur 15 Minuten dauert. Zudem müssen die Proben erst in Labors gebracht werden. Je nach deren Auslastung kann es dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. In manchen Städten braucht das bis zu fünf Tage, im Landkreis Starnberg sind es im Schnitt 48 Stunden, in Fürstenfeldbruck 36 Stunden.

Thomas Rapp: „Ein Test, egal welcher, ist nur eine Momentaufnahme“

Aber auch dieser Zeitraum ist aus virologischer Sicht recht lang. Menschen, die bei der Probenahme schon infiziert waren, aber noch keine nachweisbare Virusmenge im Rachen hatten, können am nächsten Tag bereits ansteckend sein. „Ein Test, egal welcher, ist nur eine Momentaufnahme“, sagt Rapp.

Ein negatives Ergebnis von Heiligabend ist, unabhängig von der Testform, keine Garantie dafür, dass man am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag nicht ansteckend ist. Deshalb mahnen viele Stimmen vor einer trügerischen Sicherheit, die die Tests zum Fest vermitteln könnten. Davor warnt Thomas Rapp, findet aber: „Jeder Test ist besser als keiner.“

Leichter Anstieg von Covid-Patienten im Klinikum

Im Klinikum Fürstenfeldbruck verzeichnet man derzeit einen leichten Anstieg bei den Covid-Patienten. Planbare Eingriffe hatte man schon reduziert. Seit Freitag werden „alle nicht dringlich stationären Eingriffe“ verschoben. 21 Covid-Patienten befanden sich am Freitag auf Normalstationen, zwei Patienten waren beatmet auf der Intensivstation. Die zehn regulären Intensivplätze sind bis auf einen ausgelastet. Man könne aber den OP-Bereich noch weiter zurückfahren und so Anästhesiepersonal auf die Intensivstationen verlegen, sagt Klinik-Geschäftsführer Alfons Groitl.

Mitarbeiter hätten sich schon von sich aus bereits erklärt. trotz Urlaub bereit zu stehen.

