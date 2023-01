Flut und Krieg sorgen für eine Wiederauferstehung der Sirenen

Von: Tobias Gehre

Eine mobile Sirene präsentiert Gerätewart Max Maurer von der Feuerwehr Unterpfaffenhofen/Germering. © Weber

Sirenen zur Warnung der Bevölkerung galten lange als angestaubtes Relikt aus dem Kalten Krieg. Die Flut im Ahrtal und der russische Angriff auf die Ukraine haben in zahlreichen Kommunen im Landkreis jedoch für ein Umdenken gesorgt. Vielerorts werden neue Sirenen installiert – es gibt aber auch Ausnahmen.

Landkreis – Als das Sowjet-Imperium Anfang der 90er-Jahre implodierte, ging ein großes Aufatmen durch die Republik. Das atomare Armageddon, vor dem sich Millionen Deutsche Jahrzehnte lang gefürchtet hatten, war ausgeblieben. Die Sirenen, die die Bevölkerung vor heranfliegenden Atomraketen hätten warnen sollen, schienen obsolet – und wurden vielerorts abgebaut. Verantwortlich waren dafür aber nicht die Städte und Gemeinden – sondern der Bund, der für den Zivilschutz zuständig ist.

Eichenau

So gab es etwa in Eichenau vor der Jahrtausendwende eine ganze Reihe von Sirenen. Diese wurden auf Anraten des Freistaats aber fast alle abgebaut, erklärt Bürgermeister Peter Münster (FDP). Jetzt werden allerdings vier neue Exemplare aufgestellt. Mit diesen sollen dann auch Durchsagen gemacht werden können. Für die Kosten von rund 65 000 Euro gibt es eine Förderung in Höhe von etwa 53 000 Euro. Aus seinem Unmut darüber, dass die Gemeinde nicht zuständig ist, sich aber dennoch kümmern muss, macht der Rathaus-Chef keinen Hehl. „Bezeichnenderweise kommt der Freistaat für die laufenden Kosten nicht auf.“

Puchheim

Neue Sirenen soll es auch im benachbarten Puchheim geben. Dort tun derzeit noch drei von ehemals sechs Zivilschutz-Sirenen aus der Zeit des Kalten Krieges ihren Dienst – aber nur zur Alarmierung der Feuerwehr. Die neuen Geräte für rund 105 000 Euro sollen bis Ende 2023 aufgebaut werden. Das liege auch daran, dass Fachfirmen für den Aufbau derzeit ausgelastet seien, so ein Sprecher der Stadt.

Fürstenfeldbruck und Olching

Insgesamt neun neue Sirenen sollen in Fürstenfeldbruck aufgebaut werden. Diese werden laut einer Sprecherin derzeit installiert. Vorausgegangen war eine aufwendige Standortanalyse, damit die Warnungen dann auch in jedem Winkel der Stadt zu hören sind. Mit den neuen Anlagen können zudem Durchsagen an die Bevölkerung gemacht werden.

Die Stadt Olching zieht ebenfalls mit. Dort ist geplant, elf Sirenen zu installieren. Die Stadtverwaltung hat dafür 100 000 Euro im kommunalen Haushalt eingeplant. Wann die Sirenen aufgestellt werden, hänge von der Förderzusage des Freistaats ab.

Gröbenzell

Die Umrüstung von Feuerwehr- auf Katastrophenwarnsirenen wird derzeit in Gröbenzell vorbereitet. Diese sollen dann verschiedene Töne von sich geben und auch Durchsagen machen können. Und auch die Standorte stehen bereits fest.

Fördermittel in Höhe von rund 90 000 Euro hat sich die Gemeinde Grafrath gesichert. Damit können die zwei bestehenden Sirenen ertüchtigt und vier neue gebaut werden. Für sechs neue Sirenen rechnet die Kommune mit Gesamtkosten von rund 110 000 Euro.

Mammendorf

Abgeschlossen ist die Erneuerung bereits in Mammendorf. Die Gemeinde hat neben dem Rathaus im vergangenen Sommer eine neue Anlage installiert. Damit sind Warnungen, Durchsagen und die Alarmierung der Feuerwehr möglich. Kosten: rund 8500 Euro.

Germering

Einen anderen Weg geht die Stadt Germering. Dort verrichtet nur noch eine Sirene an der Dorfstraße ihren Dienst. Weitere sind nicht geplant, sagt Jochen Franz vom Rechtsamt im Rathaus. Für die Warnung der Bevölkerung sei die Stadt nicht zuständig. Zudem hält er eine Warnung per Sirene für nicht mehr zeitgemäß. Die meisten Menschen hätten heutzutage ein Smartphone. Mit Apps könne die Bevölkerung viel gezielter gewarnt werden. Um zumindest einen Teil der Stadt auf drohende Gefahr hinzuweisen, hat die Feuerwehr Unterpfaffenhofen eine mobile Sirene, die etwa auf ein Auto montiert werden kann. Ein weiteres solches Gerät soll 2023 auch die Feuerwehr Germering bekommen.

