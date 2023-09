Hotels und Pensionen stark nachgefragt: Die Wiesn als Gäste-Booster fürs Umland

Von: Lisa Fischer

Voll im Wiesnlook : Das Olchinger Hotel Schiller ist schon passend dekoriert, Ute Spöttl und Harald Schöffler haben passend dazu Tracht angelegt. © Privat

In einer Woche heißt es auf der Münchner Theresienwiese wieder: „O’zapft ’is!“ Dann startet das Oktoberfest 2023, das jährlich Millionen von Besuchern in die Landeshauptstadt lockt. Und die brauchen alle einen Schlafplatz. Das wirkt sich auch in den Landkreis Fürstenfeldbruck aus.

Fürstenfeldbruck – Ob im Hotel, in der Pension oder im Gasthof: Das Oktoberfest in München hat auf die Buchungsanfragen in der ganzen Region Auswirkungen. „Wir spüren die Wiesn“, sagt Ludwig Weiß, Inhaber des Hotel Post in Fürstenfeldbruck. „Wir sind recht gut gebucht, vor allem zum Wochenende hin.“

Das gleiche Bild bietet sich auch bei Susan Floß im Hotel Paintner in Germering. „Wir sind bis auf ein paar Lücken unter der Woche ausgebucht“, sagt die Chefin. Und wenn eine Buchung wegen Krankheit oder Ähnlichem storniert werde, dann sei das Zimmer am selben Tag schon wieder verbucht.

Ihre Gäste kommen unter anderem aus Holland, Norddeutschland und Österreich. Meist seien es private Gruppen, die bei dem Germeringer Hotel auf der Matte stehen. „Wir haben auch Stammgäste, die jedes Jahr zur Wiesnzeit wiederkommen“, sagt Inhaberin Susan Floß. „Darunter zum Beispiel eine Gruppe Holländer, die jeden Tag raus fährt.“

Andere wiederum gehen einen Tag auf das Oktoberfest und schauen sich an den anderen Tagend die Umgebung an, machen einen Ausflug nach Andechs oder besichtigen die Münchner Innenstadt.

In diesen Tagen dekoriert die Chefin das Hotel Paintner passend zum Oktoberfest. „Wir haben kleine Oktoberfest-Herzerl, die wir aufhängen, oder einen Strauch mit Herzerln und kleinen Maßkrügen.“

Bayerische Schmankerl zum Frühstück

Auch in Olching wird passend zur fünften Jahreszeit dekoriert: „Die Rezeption wird liebevoll mit Lebkuchenherzen und weiterem geschmückt. In dieser Zeit dürfen unsere Mitarbeiter zudem auch gerne in Tracht zur Arbeit erscheinen“, berichtet Ute Spöttl. Sie leitet zusammen mit ihrem Bruder Harald Schöffler Olchinger Hotel Schiller in dritter Familiengeneration. Für die Gäste gibt es während der Wiesnzeit bayerische Spezialitäten zum Frühstück sowie Wegbeschreibung und S-Bahn-Pläne.

Zimmerpreise erhöht

Auf die Stammgäste freue man sich besonders. „Weil wir diese Gruppen beziehungsweise Stammgäste nur zu dieser Zeit sehen“, sagt die Schiller-Chefin Ute Spöttl.

Die Preise pro Zimmer heben die Hotels im Landkreis während der Wiesnzeit an. Rund 30 Prozent mehr sind es im Hotel Schiller in Olching. 45 Euro mehr für ein Doppelzimmer zahlen Gäste beim Hotel Paintner in Germering. „Das ist aber noch human“, sagt Chefin Susan Floß mit Blick auf Preissteigerungen in München.

Günstige Verbindung zur Theresienwiese

Auch der Gasthof Eberl in Hattenhofen verlangt pro Nacht mehr: „30 Euro“, sagt Sylvia Herrmann, Mitarbeiterin an der Rezeption. Meist seien es Firmenkunden, die für ihre Mitarbeiter in Hattenhofen, rund 40 Kilometer westlich von München, ein Zimmer zur Wiesnzeit buchen.

Und der Weg zum Oktoberfest ist vom Hotel Eberl aus gar nicht verzwickt: „Zum Bahnhof Haspelmoor braucht man zu Fuß 20 Minuten“, sagt Sylvia Herrmann. Und sitzt man einmal in der S-Bahn Richtung München, braucht man bis zur Fischer Vroni auf der Theresienwiese genau 30 Minuten – das hat die Rezeptionsmitarbeiterin schon selbst ausprobiert.

