Diese Änderungen beim Schulsprengel stehen bevor

Mit dem neuen Schuljahr treten in Fürstenfeldbruck Änderungen beim Schulsprengel in Kraft.

Fürstenfeldbruck - Im Jahr 2017 hat der Fürstenfeldbrucker Stadtrat beschlossen, eine vierzügige Grundschule zu bauen sowie im alten Schulgebäude an der Richard-Higgins-Straße eine neue dreizügige Grundschule einzurichten. Diese Schulneuorganisation geht mit umfassenden Sprengeländerungen einher. Das berichtet jetzt die Stadtverwaltung.

Nun sei das für die Verwaltung höchst aufwändige Verfahren mit Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung abgeschlossen. „Wir bauen ein neues Schulgebäude, haben eine neue Schule in dem bestehenden Gebäude an der Richard-Higgings-Straße gegründet, uns alle Sprengel angesehen, Pläne gezeichnet, Straßenverzeichnisse erstellt, Anträge an die zuständigen Stellen ausgearbeitet und vieles mehr – alles in allem war dies viel Arbeit. Über den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens freuen wir uns jetzt sehr“, so Michael Maurer, Leiter des auch für Schulen zuständigen Amtes im Brucker Rathaus.

Die wesentlichen Änderungen

Die wesentlichen Änderungen sind: Teile des Sprengels für die Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße sind ab kommenden Schuljahr der Schule Nord zugeordnet, die Kinder aus der Alten Buchenau gehen künftig statt in die Schule Nord in die neue Schule an der Cerveteristraße, der ehemalige Sprengel der Richard-Higgins-Grundschule wird aufgeteilt auf die neu gegründete Grundschule an der Richard-Higgings-Straße und den Neubau.

Diese Regelung gilt grundsätzlich für alle Erstklässler des kommenden Schuljahrs. Alle Eltern mit dann schulpflichtigen Kindern werden über die Zuordnung schriftlich von ihrer zuständigen Sprengelschule informiert, damit sie wissen, wohin sie zur Schuleinschreibung gehen müssen, kündigt die Stadt an. Die Kinder, die derzeit in der ersten und zweiten Klasse an der Richard-Higgings- Grundschule sind, ziehen dann in die neue Schule um, die jetzigen Drittklässlerinnen und - klässler schließen ihre Grundschulzeit am alten Standort ab.

Wenn schließlich der Anbau an der Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße fertig ist, gebe es im gesamten Stadtgebiet genügend Räumlichkeiten, um den ab dem Schuljahr 2026/27 bestehenden Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung im Grundschulbereich zu erfüllen.

