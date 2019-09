Diese Sandbiene steckte im Ohr einer Seniorin fest

Der Bruckerin Antonie Ochmann (93) flog eine Sandbiene ins Ohr. Erst eine Ärztin konnte das Insekt wieder entfernen. Doch zuvor erlebte die Seniorin eine wahre Odyssee.

Fürstenfeldbruck – Ein kurzes Summen, ein leichter Windhauch am Ohr und plötzlich brummt es bestialisch laut. Eine Sandbiene hat sich verirrt und das ausgerechnet auch noch ins rechte Ohr der 93-jährigen Bruckerin Antonie Ochmann. Zum Leidwesen der Frau und der kleinen Biene fand das Tier den Weg nicht mehr aus dem Ohr heraus und damit begann ein stundenlanger Leidensweg für die Seniorin. Eigentlich wollte Antonie Ochmann nur Kürbisse an einem Feld kurz vor Inning am Ammersee kaufen.

+ Diesen Kürbiskauf wird Antonie Ochmann so schnell nicht vergessen . Eine Sandbiene schwirrte in ihren Gehörgang und fand nicht wieder heraus. © Eldersch Doch als sie am Rand des Feldes stand und das orangene Gemüse begutachtete, steuerte eine Sandbiene genau auf ihr rechtes Ohr zu. Das Tier schwirrte nicht nur darum herum, sondern krabbelte gleich ganz hinein. So tief, dass es nicht wieder zurückkonnte. Das alles ging so schnell, dass Ochmann nichts dagegen tun konnte. „Ich habe nur noch das schrecklich laute Dröhnen im Ohr gehört.“

Am Anfang konnte niemand helfen

Verzweifelt lief die Bruckerin zur gegenüberliegenden Tankstelle. Dort bat sie die Mitarbeiterin, einen Blick in ihr Ohr zu werfen. Doch die konnte nichts erkennen. Auch ein Mann aus Düsseldorf, der dort gerade sein Auto volltankte, bot seine Hilfe an. Nichts zu machen. „Der Mann meinte dann, man sollte einen Krankenwagen rufen“, erzählt Ochmann.

Gesagt, getan und quälend lange Minuten später, während das Brummen und Dröhnen kaum verstummte, nahte auch schon der Krankenwagen. Inzwischen war fast eine Stunde vergangen. Nach einen kurzen Blick in den Gehörgang mussten die beiden Retter resigniert feststellen, dass auch sie nichts tun können. „Sie haben mich dann ans Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck verwiesen“, erinnert sich die 93-Jährige.

Der Biene ging die Kraft aus

Sie stieg also in ihr Auto und machte sich auf den knapp 20 Kilometer langen weg zur Kreisklinik. „Bis auf das Brummen im Ohr hat mir ja nichts gefehlt“, meint Ochmann. Und auch das wurde zunehmend leiser. Die Biene hatte viel Kraft beim Versuch zu Entkommen eingesetzt und legte immer häufiger eine Pause ein.

Am Krankenhaus angekommen, führte der erste Weg in die Notaufnahme. Auch hier wurde die Frau weitergereicht. Sie solle zum Notdienst im ersten Stock gehen, denn zu allem Überfluss geschah das Unglück auch noch an einem Sonntag und keine Praxis hatte geöffnet. Und wieder Pech. Auch dem Bereitschaftsarzt fehlte das nötige Equipment. Sie solle doch nach Dachau fahren, riet man der Bruckerin.

Schließlich wird sie nach Dachau gelotst