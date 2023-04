Über 350 Online-Formulare, Anträge und Co.: Brucker Rathaus wird zum „Digitalen Amt“

Weitere Auszeichnung

Von Ingrid Zeilinger schließen

Online-Anträge und mehr: 377 Dienstleistungen können bei der Stadt Fürstenfeldbruck nun virtuell abgerufen werden. Dafür gibt es eine Auszeichnung.

Fürstenfeldbruck – Die nächste Auszeichnung für die Stadt Fürstenfeldbruck: Nach dem Siegel „Kommunale Sicherheit“ des Landesamtes für Sicherheit und Informationstechnik hat sie nun die Auszeichnung als „Digitales Amt“ verliehen bekommen. Damit wurde das besondere Engagement bei der Digitalisierung gewürdigt.

Als „Digitales Amt“ dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, die mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten BayernPortal verlinkt haben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Nach dem 2017 vom Bundestag erlassenen Onlinezugangsgesetz wurden Bund und Länder verpflichtet, Verwaltungsleistungen über Online-Portale anzubieten. Ende 2022 lief die Frist zur Umsetzung ab.

Die Große Kreisstadt gehört zu bisher 145 ausgezeichneten Kommunen, die die Anforderungen teilweise erfüllen. Denn vollständig setzt das System noch keine Kommune um, heißt es aus dem Rathaus. Der Grund: Die Gemeindeverwaltungen sind unterschiedlich groß, und haben daher ganz unterschiedliche Anforderungen an digitale Angebote. Daher ist die personelle und finanzielle Ausstattung unterschiedlich, und es gibt verschiedene Hersteller auf dem Markt.

Die Stadt Fürstenfeldbruck bietet derzeit auf ihrer Webseite 377 Leistungen an, die über das BayernPortal gepflegt werden. Davon sind aktuell 50 Online-Verfahren und 88 Formulare verlinkt. Um das Onlinezugangsgesetz vollständig umzusetzen, müssen noch viele weitere Leistungen angepasst werden.

Ab dem Jahr 2024 greift in Bayern zudem das Bayerische Digitalgesetz. Es fordert, dass geeignete digitale Verwaltungsleistungen auch online angeboten werden sollen. Da Bürger derzeit frei entscheiden können, ob sie ihr Anliegen digital oder in Papierform erledigen möchten, müssen alle Verwaltungsverfahren gleichzeitig analog und digital zur Verfügung stehen. Zudem ist für Kommunen die Digitalisierung „hinter der Rathaustür“ in Arbeit. Die Fachleute im Rathaus arbeiten an geeigneten Schnittstellen, Medienbruchfreiheit und einander ergänzende Software und Fachverfahren. Damit sollen es sowohl die Bürger, aber auch die Mitarbeiter im Rathaus noch einfacher haben.