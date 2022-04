Umbau soll bald beginnen: Traditionswirtschaft wird zum Wohnhaus

Von: Peter Loder

Teilen

Das Drei-Rosen-Lokal in der Landsberger Straße wird nicht abgerissen. Vielmehr entstehen dort insgesamt acht Wohnungen. © Weber

Seit einigen Wochen ist die traditionsreiche Drei-Rosen-Wirtschaft an der Landsberger Straße verwaist. Wie geht es nun weiter?

Fürstenfeldbruck – Da das gesamte Mobiliar entfernt wurde, brodelte die Gerüchteküche. Sogar ein Abriss wurde befürchtet. Nun steht fest: Nach mehr als 100 Jahren wird es dort tatsächlich kein Wirtshaus mehr geben, sondern Wohnungen.

Drei Rosen: Legendäre Zeiten

Die Drei-Rosen-Wirtschaft mit ihrem lauschigen Biergarten war vor allem in den 1970er- bis 1980er-Jahren der In-Treff in Fürstenfeldbruck. Die Donnerstagabende, als Fußballer und Eishockey-Spieler nach ihren Trainingseinheiten im benachbarten Sportzentrum dort aufkreuzten, waren genauso legendär wie die jeweiligen Gastronomen Karl Spielmann, Hubert Grubelnik, Reiner „Augi“ Aumüller und Ulrike Danke. Deren Bruder, BBV-Stadtrat Karl Danke, erinnert sich: „Die Leute standen dicht gedrängt um die besetzten Tische. Es war so eng, dass man kaum sein Bierglas halten konnte.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nach der griabigen Wirtshaus-Ära kam der Wechsel zum modernen Lounge-Style. Zuletzt war die Münchner Spatenbrauerei nach etlichen Pächterwechseln aber „nicht mehr so ganz zufrieden“ mit der Entwicklung, wie Martin Schumacher von der Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SIG) erklärt. Das von ihm geleitete eigenständige Unternehmen betreut den Immobilienbesitz des Brauereikonzerns. Dazu gehört auch der Drei-Rosen-Komplex.

Drei Rosen: Acht Wohneinheiten

Der soll nun saniert und in eine Wohnanlage umgebaut werden. Acht Einheiten mit Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sind geplant. „Ausschließlich zum Vermieten“, wie Schumacher betont. „Eigentumswohnungen verkaufen gehört nicht zu unserem Geschäftskonzept.“ Noch in diesem Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Dabei hatte erst vor wenigen Wochen BBV-Stadtrat Andreas Rothenberger bei der Brauerei vorgesprochen und ein Konzept zur Neubelebung des Gastro-Betriebes vorgelegt. „Mir wurde gesagt, dass ich wohl nur zwei Jahre als Pächter bleiben könnte, dann werde das Haus abgerissen.“ Doch nun die Wende: Die Brauerei habe die Angelegenheit an die SIG übertragen, so Schumacher. Weshalb das zu den größten deutschen Immobilien-Gesellschaften zählende Unternehmen nun die Generalsanierung und den Umbau in Wohnungen vorbereite.

Drei Rosen unter Denkmalschutz?

Ungeachtet dessen hat FW-Stadtrat Markus Droth inzwischen eine Anfrage an das Rathaus gestartet, ob das Drei-Rosen-Haus nicht unter Denkmalschutz gestellt werden könnte. „Das Gebäude ist für uns hier Aufgewachsene eine Institution.“ Historisch und gestalterisch sei es „stadtbildprägend“. Ebenso würden die Gebäude ein traditionelles Ensemble von Gasthaus und Kühlhaus mit kleiner Wohnung für Angestellte darstellen.

Nach Angaben von SIG-Vorstand Martin Schumacher werde an der Außenansicht aber keine Änderung vorgenommen. Wie der ehemalige Stadtarchivar Gerhard Neumeier in seiner 2010 erschienenen Chronik ausführt, spielte die Drei-Rosen-Wirtschaft schon vor dem Zweiten Weltkrieg im gesellschaftlichen Leben der Stadt eine „beträchtliche Rolle“. Ihren Namen hatte die vor über 100 Jahren erbaute Gaststätte erhalten, weil die Straßenzüge ringsum von oben betrachtet wie Rosenblätter aussehen. Gleich gegenüber war bis vor wenigen Monaten noch die Drei-Rosen-Apotheke ansässig, in deren Räumen mittlerweile ein Corona-Testzentrum entstanden ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.