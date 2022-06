Mit Spiritus Grill angezündet: Flammen erfassen Jugendliche und verletzen sie schwer

Lebensgefährlich: Spiritus als Grillanzünder. Mehrere Jugendliche wurden in Fürstenfeldbruck verletzt. © dpa/Monique Wüstenhagen

Ein lauschiger Grillabend in Fürstenfeldbruck endet schrecklich: Drei Jugendliche haben schwere Verbrennungen erlitten, die anderen mussten psychologisch betreut werden.

Fürstenfeldbruck - Bei den heißen Temperaturen am Wochenende haben viele Menschen den Grill angeworfen, um draußen zu essen. Auch einige Jugendliche hatten dies am Samstagabend an der Friedrich-Ebert-Straße in Fürstenfeldbruck vor, allerdings endete das Ganze schrecklich. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Der Hausherr wollte die Holzkohle anzünden. Auf herkömmliche Art gelang ihm dies aber nicht. Da griff ein 17-jähriger Gast zur Spiritusflasche, was sich als fataler Fehler herausstellen sollte.

Es entstand eine Stichflamme, die drei umherstehende Jugendliche in Brand steckte. Andere Gäste konnten die in Brand geratene Kleidung schnell löschen, jedoch erlitten die drei 16-Jährigen schwere Verbrennungen.

Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser nach München gebracht. Nach dem Vorfall mussten die weiteren Gäste psychologisch betreut werden. Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.