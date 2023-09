Ein Treffpunkt für Suchterkrankte - mit Sportecke, Kunstraum und Küche - „Gemeinschaft ist für viele eine Herausforderung“

Von: Lisa Fischer

Spiel und Spaß wie in einer Wohngemeinschaft: Die Mitarbeiter Holger und Franziska Wallner bieten Suchterkrankten einen normalen Alltag. © Peter Weber

Einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu einer festen Zeit an einem festen Ort – und zusammen mit Menschen, die das gleiche Schicksal als Sucht-Betroffene teilen: Das macht das Haus „P6neo“ in der Hasenheide möglich. Pädagogen, darunter Ex-Süchtige, verbringen hier den Alltag zusammen mit Suchterkrankten, trinken einen Kaffee oder spielen Kicker zusammen.

Fürstenfeldbruck – Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr. Im lichtdurchfluteten Erdgeschoss des ehemaligen Autohauses am Rudolf-Diesel-Ring riecht es verlockend nach einer kräftigen Suppe. Die lange Tafel aus bunt zusammengewürfelten Tischen an einem Ende des Raums ist noch leer. Gegenüber auf der anderen Raumseite, dort wo einst Autos zum Verkauf angeboten wurden, sitzen in einer Ledercouch-Ecke gemütlich ein paar Leute zusammen.

Das ehemalige Autohaus am Rudolf-Diesel-Ring ist heute eine Kontaktstelle für Alkohol- und Drogensüchtige. © Peter Weber

Der große Wohnraum befindet sich im Haus von „P6neo“, einer Kontakt- und Begegnungsstelle für Suchterkrankte, die der Verein AiD (Amperinitiative zur qualifizierten Betreuung Drogenabhängiger) ins Leben gerufen hat. Der Name „P6neo“ geht auf den ersten Standort der Begegnungsstelle an der Pucher Straße 6 zurück – nach dem Umzug in die Hasenheide startete man neu („neo“) durch. Jetzt feiert der Verein AiD sein 25-jähriges Bestehen.

Tag der offenen Tür zum 25. Geburtstag Die „Amperinitiative zur qualifizierten Betreuung Drogenabhängiger“ (AiD) wurde 1998 als gemeinnütziger Verein gegründet. Mithilfe von ehemaligen Streetworkern der Stadt wurde das P6 aufgebaut. Seit 2016 ist AiD Träger der Begegnungsstelle. Anlässlich des 25. Jubiläums von AiD öffnet das „P6neo“ am Rudolf-Diesel-Ring 8 seine Türen. Am Montag, 4. September, gibt es von 12 bis 16 Uhr Kunst und Handwerk, gefertigt von den Betroffenen, Schmankerl vom Grill und die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Weitere Informationen gibt es unter www.aid-ffb.de.

Kommen darf jeder – wenn er es schafft

„Kontakt- und Begegnungsstelle“: Was zunächst förmlich und für den ein oder anderen weit weg klingt, ist in der Realität eine Gemeinschaft aus Betroffenen, Ehrenamtlichen und Mitarbeitern von „P6neo“. Um 9.15 Uhr trifft man sich zum Frühstück, das an diesem Dienstag die ehrenamtliche Köchin Luise zubereitet. Kommen darf jeder, der mag. Und der es schafft.

„Für Suchterkrankte ist es eine riesige Hürde, den Schritt hier zu uns ins Haus zu machen“, sagt Kerstin Lindner. Sie ist seit März die Leiterin des Zentrums. Obwohl sie und ihr Team versuchen, die Begegnungsstelle so niederschwellig wie möglich zu gestalten, kämen Betroffene erst, wenn die Sucht schon sehr stark ausfällt. „Gemeinschaft ist für viele eine Herausforderung“, sagt Lindner. „Sie leben eher als Einsiedler“, berichtet die Sozialpädagogin, die sich auf der großen bequemen Couch niedergelassen hat, während im Hintergrund ein paar Besucher Tischtennis spielen.

Kerstin Lindners Kollege Holger, der an zwei Tagen die Woche bei dem Treff vorbeischaut, erklärt: „Wenn du bis zu einem gewissen Grad trotz deiner Sucht funktionierst, dann gehst du nicht in so ein Haus. Weil dann wirst du stigmatisierst, dann bist du ein Betroffener.“ Holger weiß, wovon er spricht. Denn er war selbst einmal auf der anderen Seite und suchtabhängig. Seit September arbeitet er bei „P6neo“ als Genesungsbegleiter.

Holger bezeichnet sich als sogenannten Ex-User. „Ich habe tausende Städte durchlebt. Immer die gleichen Gesichter gesehen. Das war irgendwann auch langweilig.“ Sein eigener Therapeut ist Sänger Udo Lindenberg, sagt Holger. „Der hat gesagt, er macht den Club der 100-Jährigen auf. Und da habe ich mir eines Tages gedacht, wenn du so weiter machst, dann schaffst du es nicht“, erzählt der Ex-Betroffene.

Treffpunkt für Suchterkrankte: Ex-Betroffener hilft jetzt auf der anderen Seite

„Also habe ich mir gedacht, ich schaue mir Mal die andere Seite an.“ Nach einer Therapie und der Ausbildung zum Genesungsbegleiter sagt er heute: „Es ist für mich kein Job, es ist mir ein Anliegen.“ In manchen Gesprächen mit Suchterkrankten im „P6neo“ sei es besser, wenn er als Ex-User die negativen Seiten der Sucht besser rüberbringen kann. „Ich erreiche die Leute“, sagt Holger.

Und das ist wichtig, betont Kerstin Lindner. Genauso wie die Arbeit der Pädagogen jeden Tag Feingefühl erfordert. „Der Kontakt mit derselben Person ist jedes Mal anders“, sagt die Leiterin. „Wir erzählen unseren Besuchern nichts Neues, sie wissen, dass Drogen schlecht sind.“ Das große Ziel, dass die Mitarbeiter verfolgen, sei eine Weitervermittlung. „Zum Beispiel zu einer Beratungsstelle der Caritas“, erklärt Lindner.

Treffpunkt für Suchterkrankte: Zusammen werkeln und sporteln

Aber das „P6neo“ ist viel mehr, als ein Ort, an dem man Ratschen und Kaffee trinken kann. Die täglich 18 bis 20 Besucher können sich dort Duschen und sich aus den Kleiderspenden etwas aussuchen. Zusammen mit den Mitarbeitern machen sie Ausflüge, es gibt eine Kunstgruppe, die wöchentlich eigene Werke herstellt und seit neuestem eine Sportgruppe, die mit gespendeten Geräten im ersten Stock des ehemaligen Autohauses trainiert. Auch Angehörige Suchterkrankter sind dabei. „Ihnen tut es gut, wenn sie sich hier austauschen können, was zuhause meist nicht möglich ist. Und hier bei uns können sie auch mit Betroffenen sprechen“, erklärt Kerstin Lindner.

