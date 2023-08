Brucker Banken-Chefs erklären Änderungen bei EC-Karten

Von: Ingrid Zeilinger

Seit Juli ist die Maestro-Funktion im Bankensystem Geschichte. Die Brucker Chefs der Sparkasse und VR-Bank beantworten die wichtigsten Fragen.

Fürstenfeldbruck - Mastercard hat diese Funktion des bargeldlosen Zahlens, die nur in Deutschland eingesetzt wurde, gekündigt. Doch was bedeutet das für die Kunden? Kann man die Karten noch nutzen, und wann gibt es neue? Die Vorstandsvorsitzenden Frank Opitz (Sparkasse) und Robert Fedinger (VR-Bank) beantworten die wichtigsten Fragen.

Kann man die alte Karte weiter nutzen?

Die wichtigste Botschaft: „Die alten EC-Karten bleiben funktionsfähig“, sagt Frank Opitz von der Sparkasse Fürstenfeldbruck. Bis zum aufgedruckten Ablaufdatum bleiben sie gültig. Sie werden in deutschen Geschäften und im Ausland weiterhin als Zahlungsmittel akzeptiert.

Wie funktioniert der Austausch?

In beiden Banken wird im Laufe der nächsten Jahre schrittweise ausgetauscht – je nach Fälligkeitsdatum bis zum Jahr 2027. „Rechtzeitig vor der Fälligkeit werden wir allen betroffenen Kunden unaufgefordert eine neue Karte zusenden“, erklärt Robert Fedinger von der VR-Bank Fürstenfeldbruck. Auch bei der Sparkasse geht man das Thema so an. Per Post erhalten die Kunden unaufgefordert das neue Kärtchen, wenn das alte abläuft. Der Unterschied: Statt des Maestro-Symbols wird dann das Mastercard-Symbol aufgedruckt sein.

Welche Funktionen hat die neue Karte?

Alle Zahlungsfunktionen bleiben wie bisher erhalten. Neu ist die Möglichkeit, E-Commerce-Zahlungen mit der Girocard-Debit-Mastercard vorzunehmen. Das bedeutet: Die EC-Karte kann künftig bei Käufen im Internet auch als Kreditkarte eingesetzt werden, erklärt Opitz. Die Maestro-Funktion erlaubte keine Käufe im Internet – das war mit einer der Gründe für die Abschaffung. Der Unterschied: Die Abbuchung erfolgt sofort und nicht – wie bei der Kreditkarte – gesammelt zum Monatsende. Durch die zusätzlichen Dienste wird die neue EC-Karte bei der Sparkasse künftig einen kleinen Betrag kosten. Frank Opitz spricht von maximal einem Euro im Monat.

Braucht man künftig noch eine Kreditkarte?

Da sind sich die Bankchefs einig: Zwar biete die neue Karte die Grundfunktion, aber eine eigene Kreditkarte kann sich dennoch lohnen: Fedinger verweist auf Zusatzleistungen wie Rabatt bei Urlaubsreisen und Versicherungsleistungen. Zudem würden Autovermietungen und Anbieter im nicht-europäischen Zahlungsraum weiterhin auf eine Kreditkarte bestehen, ergänzt Opitz. Daher sei eine zusätzliche Kreditkarte empfehlenswert.