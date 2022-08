Ehrung der Menschen in zweiter Reihe - Sie sind die stillen Stars des Sports

Von: Peter Loder

Sie schießen keine Tore, stehen nicht oben auf dem Stockerl, aber sie sind genauso unverzichtbar für den Vereinssport. Daher würdigte der Bayerische Landessportverband (BLSV) um den Kreisvorsitzenden Steffen Enzmann nun im Churfürstensaal die stillen Stars im Sport. Von 132 Vereinen hatten 28 ihre potenziellen Kandidaten gemeldet. Es sind Menschen, die Trikots waschen, Rasen mähen und im Büro verwalten. Für ihr Engagement erhielten sie nun beim Festabend eine Urkunde. © tb

Stille Stars im edlen Rahmen ehren: Das Projekt des Bayerischen Sportverbandes (BLSV) hat dessen Kreisvorsitzender Steffen Enzmann (Gröbenzell) im Churfürstensaal des Klosters Fürstenfeld in die Tat umgesetzt.

Fürstenfeldbruck – Ausgezeichnet werden sollten Vereinsmitglieder, die „jenseits eines gewählten Amtes immer da und stets verlässliche gute Seelen des Vereins sind“, so Oberbayerns BLSV-Vizepräsidentin Elke Baumgärtner.

Alle 132 Sportvereine im Landkreis hatte Enzmann im Vorfeld der heuer erstmals durchgeführten Stille-Stars-Aktion angeschrieben, von 28 kam eine Rückmeldung. Bei der knapp zweistündigen, von Geigenklängen der Puchheimer Musik-Geschwister Ela und Enes Polat umrahmten Gala dankte Vize-Landrätin Martina Drechsler „diesen besonderen Menschen des Sports, die so wichtige Arbeit im Hintergrund leisten“. Angesprochen durften sich Ehrenamtliche fühlen, die von Platzpflege über Vereinsheimbetreuung und Trikotwaschen bis zu Büroarbeiten so ziemlich alles erledigen, was den aktiven Sportlern ihre Arbeit erleichtert. Als Laudator würdigte BLSV-Vizepräsident Peter Rzytki (Olching) die Verdienste und stellte das teils jahrzehntelange Betätigungsfeld der Geehrten vor.

Ausgezeichnet wurden Angie Fritzen (TSV Unterpfaffenhofen), Annemarie Wieser (Erlbach-Stockschützen Pfaffenhofen), Birgit Stockinger (Tanzclub Alemanna Puchheim), Brunhilde Gebhart (Volleyball TSG Maisach), Christian Schindler (Taekwondo-Verein Taeryon), Elisabeth Pscherer (Minigolfklub Olching), Erich Greisser (Wandergruppe TSV Alling), die Tennis-Mitarbeiter Peter Hartmann (Eichenau), Georg Keller (Mammendorf), Gerhard Moschner (Althegnenberg), Ralf Küstner und Heinz Kroppen (Puchheim), Helmuth Pfeffer (Skiclub Fürstenfeldbruck), Stephan Hager (SV Puchheim), Hilde Böck (FSV Aufkirchen), Irena Knobling (Fürsty Speeders), Laura Silvestro (Fechtclub Gröbenzell), Sepp Nauder (EV Fürstenfeldbruck) sowie die Fußball-Helfern Leo Gschwandtner (TSV Gernlinden), Manfred Schuhbauer (TSV West) und Matthias Saft (FC Puchheim). Beruflich oder krankheitsbedingt verhindert waren am Festabend Rita Riemschneider (Eichenauer SV, Handball), Alfons Wagner (Modellfluggruppe Kermess), Angelika Leinfelder (Skiclub Emmering), Peter Bertram und Lutz Mende (Wasserratten Fürstenfeldbruck), Hans Pitzl (FC Emmering) und Evelin Kreitmeier (SV Germering).