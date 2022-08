Temperaturen runter, Lichter dimmen: CSU unterbreitet Energie-Notfallplan für die Stadt

Von: Lisa Fischer

Raumtemperatur absenken, auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten oder den Computer nachts komplett ausschalten: Das alles steckt hinter den Ideen des Acht-Punkte-Plans zur Energieeinsparung und -gewinnung.

Fürstenfeldbruck – Den hat die CSU-Fraktion nach der Diskussionsrunde auf der Sommerklausur ausgearbeitet und bei der Stadtverwaltung zur Überprüfung eingereicht.

„Im letzten Winter war es in den Klassenzimmern kalt, weil wegen Corona gelüftet wurde“, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Andreas Lohde in einem Pressegespräch. „Und dieses Jahr kann es sein, dass die Klassenzimmer kälter sind“, sagte er mit Blick auf die Energiekrise und den bevorstehenden Winter. Deshalb haben die CSU-Mitglieder verschiedene Möglichkeiten erarbeitet, bei denen die Verwaltung Zugriff hat, sich mit Maßnahmen einzuschalten.

Straßenbeleuchtung

Der Acht-Punkte-Plan unterteile sich in zwei Kategorien, erklärte Fraktionsvorsitzender Andreas Lohde. Zum einen seien das sechs Maßnahmen, die die Stadt kurzfristig umsetzen könne. Dazu gehört laut Plan das Herunterfahren von Bürotechnik, wie PCs, Drucker, aber auch Kühlgeräten.

Ein weiterer Punkt fordert die Überprüfung der regulären Straßenbeleuchtung. In der Vergangenheit wurde zwar im städtischen Ausschuss entschieden, Laternen nachts in einem bestimmten Intervall zu dimmen. „Aber dort, wo ein Dimmen nicht möglich ist, fordern wir, die Beleuchtung nochmal zu überprüfen“, sagte Lohde. Doch: Die Laternen und Leuchten komplett auszuschalten, davon halte man in der Fraktion nichts. „Das stört das Sicherheitsgefühl“, so Lohde.

Heizung optimieren

Gleich drei Punkte betreffen das Heizen und die entsprechenden Anlagen. In städtischen Liegenschaften sollen Heizungen optimiert und überholt werden, um einen verbesserten Wirkungsgrad zu erreichen. Außerdem soll in den Gebäuden an Wochenenden und Feiertagen die Heizung nicht ausgeschaltet werden – sondern nur so heruntergefahren werden, dass das Gemäuer nicht auskühlt. Wenn solche Einsparpotenziale konkretisiert und vom Stadtrat schließlich verabschiedet werden, wäre das „ein Notfallfahrplan auf Stadtebene“, so der Fraktionsvorsitzende Lohde.

Mehr Photovoltaik

Zwei der acht Punkte sind laut CSU-Fraktion mittelfristige Maßnahmen, die sich vor allem weniger an die Energieeinsparung als an die Gewinnung von Energie richten. So soll die Stadtverwaltung zum einen verstärkt Dächer der eigenen Liegenschaften mit Photovoltaik(PV)-Anlagen bestücken. „Wenn man durch Fürstenfeldbruck fährt, sieht man erst, wie viele Dächer der Stadt ohne PV-Anlagen sind“, sagte Lohde. Und auch auf die Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeldbruck sollen ebenfalls Photovoltaik-Anlagen installiert werden, so die Forderung der CSU-Fraktion.

Geothermie

Die zweite, mittelfristige Maßnahme betrifft das Thema Geothermie. Im Gespräch mit Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt, der zur Sommerklausur-Tagung eingeladen war, sei man auf das Warmwasser-Vorkommen im Gebiet zwischen Bruck, Maisach und Emmering zu sprechen gekommen. „Man würde hier schätzungsweise auf 80 Grad kommen“, sagte Lohde.

Im Energieatlas sei das als nicht so effizient dargestellt. „Doch in der aktuellen Lage ist das schon eine Hausnummer.“ Deshalb sei es wichtig, hier mit Druck nachzugehen. Laut Antrag an die Stadtverwaltung soll überprüft werden, in die Geothermie einzusteigen. Hier soll vor allem der Ausbau der Fernwärme berücksichtigt werden.

