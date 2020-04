Ein Lächeln im Spiegel vertreibt trübe Gedanken

Die Schulen sind zu, Menschen sollen wegen der Corona-Krise ihre sozialen Kontakte stark einschränken. In einer Serie fragt das Tagblatt die Menschen im Landkreis, wie sie sich zu Hause beschäftigen.

Fürstenfeldbruck– Heute: Daniela Buchmann (36) aus Fürstenfeldbruck.

Welche aushäusigen Aktivitäten werden Sie in nächster Zeit einstellen oder reduzieren?

Freunde treffen, Ausflüge machen und Reisen. Wir haben für Mai eine Thailand-Reise gebucht, die werden wir verschieben müssen. Außerdem arbeite ich aktuell im Home-Office, statt jeden Tag mit der S-Bahn ins Büro nach München zu fahren.

Welcher Verzicht wird Ihnen am schwersten fallen?

Ich hatte vor Kurzem Geburtstag. Mein Geburtstagsgeschenk wäre eine Hamburg-Reise gewesen, inklusive Besuch des Musicals „König der Löwen“. Davon hatte ich seit Jahren geträumt, weil das seit Kindertagen mein absoluter Lieblingsfilm ist. Das werden wir aber hoffentlich nachholen. Außerdem vermisse ich das Schwimmen sehr, seit alle Schwimmbäder geschlossen sind.

Sind Sie auch in normalen Zeiten häufiger daheim oder eigentlich meistens unterwegs?

Mein Mann und ich sind immer recht viel unterwegs. Wir reisen gerne und machen oft Ausflüge. Wir verbringen die Wochenenden nie rein auf der Couch, daher ist das eine größere Umstellung für uns.

Schreckt Sie der Glauben, mehr Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen?

Mir wird eigentlich nie langweilig, ich kann mich gut mit mir selbst beschäftigen, und auch im Haushalt gibt es immer etwas zu tun. Angst hätte ich, wenn wir wirklich nicht mehr raus an die frische Luft gehen dürften. Mein größtes Hobby – Laufen gehen – mache ich ohnehin immer alleine, da ich dann am besten abschalten kann. Bisher haben sich auch alle auf meinen Joggingrunden stets an ausreichenden Abstand gehalten. Das klappt – so zumindest meine Wahrnehmung – echt gut.

Womit werden Sie die vermehrte Freizeit daheim füllen?

Ich mache sehr viel Sport. Das kann man gut auch daheim machen. Dazu gibt es viele gute Trainingsvideos im Internet. Außerdem machen mein Mann und ich jetzt Online-Tanzkurse. Ich habe als Jugendliche viel getanzt, jetzt lange nicht mehr. Für einen richtigen Tanzkurs fehlte uns in den letzten Jahren immer die Zeit. Daneben lese ich viel, vor allem französischsprachige Zeitungen und Bücher.

Hätten Sie vielleicht auch einen Tipp für andere?

Immer in Bewegung bleiben, gegenseitig (virtuell) viel in Kontakt bleiben und die Augen offenhalten, wem man helfen kann. Auch kleine Gesten können für einen anderen Großes bewirken. Und – so komisch es klingen mag – sich jeden Tag mehrmals im Spiegel selbst anlächeln, das macht stets gute Laune und vertreibt trübe Gedanken.

Wie bleiben Sie mit Familien und Freunden in Kontakt?

Hauptsächlich per E-Mail und WhatsApp. Ich finde, in der aktuellen Zeit wächst man mehr zusammen, und ich freue mich, nach der Krise alle wieder in echt in die Arme nehmen zu können statt nur virtuell. imu

