Theater 5 beeindruckt mit Stück: Ein Narzisst mit vielen Facetten

Von: Ulrike Osman

Frau spielt Mann, Mann spielt Frau: In dem Stück schlüpfen alle Darsteller in die Rolle der Hauptperson. © Osman

Das Theater 5 sprengt Grenzen – zwischen den Geschlechtern, zwischen Realität und Traum, zwischen Drama und Klamauk.

Fürstenfeldbruck – Unter der Leitung von Profi-Regisseur Jakob Roth hat sich das Laien-Ensemble mit „Peer Gynt“ das bekannteste Stück des norwegischen Dichters Henrik Ibsen vorgenommen. Die Inszenierung, die die Zerrissenheit und Absurdität des Titelhelden auf die Spitze treibt, wurde vom Premierenpublikum in der Neuen Bühne Bruck zurecht gefeiert.

Gleich die erste Szene macht deutlich, worauf man sich während der folgenden 100 Minuten zunehmend bereitwillig einlassen wird – Groteske und Theatralik. Wie eine riesenhafte Spielfigur auf einer hohen Leiter stehend, überragt Peer Gynt (hier: Lena Sammüller) seine wehklagende Mutter (Matthias Weber). Sie jammert aus vollem Herzen über diesen Sohn, der ihr nur Schande macht.

Wille zur Macht

Er jedoch hat den Kopf in den Wolken, träumt von Großem, will mächtig sein, sich nicht unterordnen. Er wird im Laufe des Stücks die Kleidung, die Berufe, die Frauen, irgendwann auch die Kontinente wechseln und doch ein Getriebener bleiben. Das Glück ist immer woanders.

Dass abwechselnd alle sechs Darsteller (neben Sammüller und Weber sind dies Nina Lutz, Lia Fresno Vazquez, Jakob Kurz und Finnegan Pulfer) in die Rolle der Hauptfigur schlüpfen, ist nur folgerichtig. Peer Gynt hat viele Seiten und keinen Kern. Oder steckt in jedem von uns ein Stückchen dieses selbstverliebten Träumers?

Die Absurdität der Figur spiegelt sich in grotesken Elementen der Inszenierung wider. Roth arbeitet mit Filmeinspielungen, die er geschickt in die Bühnenhandlung übergehen lässt. In einer dieser Szenen macht sich Solveig, die Peer Gynt liebt, auf Rollskiern im Wald auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn in einer Klappmatratzenhütte, wo sie ein Leben lang auf ihn warten wird.

Da Männer- und Frauenrollen hier mit großer Lust am Komischen durcheinander geworfen werden, wird die Solveig von Jakob Kurz verkörpert – urkomisch in weißer Bluse und schwarzem Röckchen, mit treuem Augenaufschlag und deutlichem Lispeln. Komödienhafte Momente gibt es auch, wenn ein Hometrainer als Pferd herhalten muss, auf dem Peer Gynt reitet.

Kein Selbstzweck

Das Klamaukhafte ist jedoch kein Selbstzweck, sondern symbolisiert die verzerrte Weltsicht des Narzissten. Zwischen dramatischen Szenen gibt es immer wieder stille, ja öde Momente, die seine innere Leere spürbar machen. Nie wird seine Seele hell – wie auch die Bühne stets sparsam beleuchtet ist.

„Peer Gynt“ ist nach „Frau vom Meer“ die zweite Henrik-Ibsen-Inszenierung des Theaters 5. Die Gruppe hat die in ungekürzter Fassung ellenlange dramatische Dichtung auf den Kern zusammengestrichen und die Handlung dabei bewusst verdichtet. Herausgekommen ist das wilde Spiel eines freudigen Ensembles, das an der Arbeit sichtlich genauso viel Spaß hatte wie das Publikum. ULRIKE OSMAN

Weitere Aufführungen:

8., 11., 14., 17., 21. und 22. Juli, Beginn 20 Uhr in der Neuen Bühne Bruck.

